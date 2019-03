Perú vs. El Salvador EN VIVO: fecha, hora y canal del amistoso internacional FIFA desde Washington

Ver Perú vs. El Salvador EN VIVO | Un duró encuentro preparatorio es el que le espera a la Selección Peruana de Fútbol cuando visite, en los Estados Unidos, a su similar de El Salvador en una victoria que le permita seguir encaminado rumbo a la Copa América 2019 que será transmitido vía Movistar Deportes a partir de las 20:00 horas.

Una nueva prueba de fuego para los dirigidos por Ricardo Gareca luego de la dura victoria ante su similar de Paraguay en la anterior jornada de Fecha FIFA donde el mediocampista del Santos de Brasil, Christian Cueva, fue el autor del único tanto que le dio el triunfo a Perú.

Ante el duro juego que hubo, el combinado patrio sufrió algunas lesiones por lo que el 'Tigre' no mandaría la misma alineación y prepara cambios tales como el de Jefferson Farfán y su lugar sería reemplazado por el jugador Beto da Silva.

▷ Perú vs. El Salvador EN VIVO: ver vía Movistar Deportes el amistoso internacional FIFA

▷ Perú vs. El Salvador: horario, TV y cómo ver el partido amistoso FIFA

▷ Perú vs. El Salvador: Cueva erró penal en prácticas de la bicolor y desató la burla de Advíncula

Fecha del Perú vs. El Salvador

El partido entre Perú y El Salvador tendrá lugar en el Robert F. Kennedy Memorial Stadium, en Washington, Estados Unidos, el día martes 26 de marzo a partir de las 20:00 horas.

Hora del Perú vs. El Salvador

Perú 8:00 pm.

Nueva York 10:00 pm

Asunción 11:00 pm.

Bagdad 5:00 am. (miércoles 27)

Bangkok 9:00 am. (miércoles 27)

Barcelona 5:00 am. (miércoles 27)

Pekín 10:00 am. (miércoles 27)

Belo Horizonte 11:00 pm.

Brooklyn 10:00 pm.

Buenos Aires 11:00 pm.

Ciudad del Cabo 4:00 am. (miércoles 27)

Ciudad Juárez 8:00 pm.

Damasco 4:00 am. (miércoles 27)

Guadalajara 8:00 pm.

Guayaquil 9:00 pm.

La Habana 10:00 pm.

Houston 9:00 pm.

Kiev 4:00 am. (miércoles 27)

Londres 2:00 am. (miércoles 27)

Los Ángeles 7:00 pm.

Madrid 3:00 am. (miércoles 27)

Melbourne 01:00 pm. (miércoles 27)

Montreal 10:00 pm.

Osaka 11:00 am. (miércoles 27)

París 3:00 am. (miércoles 27)

Santiago de Chile 11:00 pm.

Sidney 01:00 pm. (miércoles 27)

Tokio 11:00 am. (miércoles 27)

Canal de transmisión del Perú vs. El Salvador

Movistar Deportes (Canal 03 Movistar TV)

Movistar Deportes HD (Canal 703 Movistar TV)

Latina TV (Canal 02 Movistar TV)

Latina TV HD (Canal 702 Movistar TV)

Últimos enfrentamientos de Perú vs. El Salvador

28.05.16 Amistoso Internacional | Perú 3-1 El Salvador

06.02.09 Amistoso Internacional | El Salvador 1-0 Perú