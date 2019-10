Carlos Ascues quiere aprovechar al máximo este tiempo con la selección. El volante puede ser titular en el primer Perú vs. Uruguay. En la antesala, el mediocampista está convencido de una victoria de la Blanquirroja en Montevideo.

"Será un rival duro, pero estamos preparados para jugar con quien sea. Si me toca estar, trataré de dar lo máximo y lograr el objetivo", señaló el jugador en rueda de prensa, luego de la práctica de la Blanquirroja en el complejo del Defensor Sporting.

Carlos Ascues podría arrancar de titular con la selección peruana. (Foto: GEC)

Carlos Ascues afirmó que aprendió mucho en Orlando City de la Major League Soccer (MLS) y lo quiere demostrar este viernes (6:00 p.m. / horario peruano), cuando el equipo de Ricardo Gareca dispute el primer choque de esta fecha FIFA.

"He mejorado mucho en la llegada al gol, marca, juego aéreo, es lo que puedo sumar. He aprendido bastante y gracias a eso, nuevamente se me abrieron las puertas de la selección peruana", añadió el ex Melgar.

El polifuncional futbolista desveló el momento que vivió alejado del cuadro nacional. “Fue difícil, volver fue complicado. Estar fuera tanto tiempo, viendo a tus compañeros, queriendo estar allí. Felizmente se dio y si me toca estar (como titular) daré todo".