Christian Cueva atendió a los medios de comunicación después del Perú vs. Uruguay en el estadio Montevideo. El volante de la selección lamentó la actitud del árbitro durante el desarrollo de la acción polémica que pudo cambiar la historia del compromiso en Montevideo. Según el ‘10′, los jugadores nacionales se quedaron con la sensación de que sí fue gol para la Bicolor.

Asimismo, pese a la escena mencionada, el 10 de la Blanquirroja recalcó que el equipo de Ricardo Gareca todavía depende de sí mismo para alcanzar el repechaje de clasificación a la Copa del Mundo Qatar 2022. En esa línea, el atacante destacó la colaboración de todos los fanáticos que acompañaron la noche del jueves en la capital de Uruguay.

La polémica del partido

Yo lo vi, nadie me lo va a contar. Hablar de eso es difícil porque los jugadores no tenemos el respaldo de que si hablas con el árbitro estará todo bien. Ellos tratan de intimidar con una amarilla o una roja y eso es complicado. Por más que hablamos con todo el respeto, no nos escuchan y no sé por qué. Esa situación incomodó un montó. Pero las cosas se darán en el otro partido. Para nosotros es gol. Para los jugadores es difícil hablar del arbitraje porque estamos intimidados cuando tratan de alejarnos o callarnos. Nos queda un partido en el que tenemos que ganar. Debemos olvidar esta situación que nadie cambiará.

El análisis del partido

El fútbol son detalles. Quien la mete es el que gana. No tuvimos la suerte de concretar, pero me quedo tranquilo por lo que el equipo mostró porque quisimos jugar. Esta son finales, hay que ganarlas, pero hoy no se dio. Dependemos de nosotros mismos. Ellos tuvieron efectividad por un balón parado. Si hablamos de juego, Perú mostró más en un estadio difícil.

El cambio por Calcaterra

Se debió a cuestiones de fútbol. No hubo ninguna molestia física. El profesor sabe lo mejor para el equipo. Todos estamos capacitados para jugar y con los cambios el equipo funcionó bien.

Mensaje al hincha

Agradecer porque nos siguen en todo momento. Ellos son parte importante para conseguir el objetivo. Estoy feliz porque nos apoyaron de principio a fin y sé que en Lima lo harán. Con la bendición conseguiremos el objetivo.