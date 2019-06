Copa América: "Querido Míster Chip", por Ricardo Montoya

Sepa disculpar, mi estimado Alexis, que lo llame por su famoso apelativo. Pero es que es a ese álter ego al que quiero dirigirme. Excúseme también, la confianza y el coloquialismo de esta carta abierta. Ocurre que, desde que vino al Perú hace unos meses con toda esa buena onda, firmó autógrafos y permitió que nos tomáramos millares de selfies, de alguna forma, es como que se hubiese convertido en alguien cercano a los hinchas peruanos. Tiene sentido, ya que si se toma en cuenta es referente obligatorio de todo aquel que cotidianamente intenta encontrar en las estadísticas alguna lógica en el complejo universo de los deportes.

Sus tuits, con información valiosa, suman siempre. Sin embargo, sucede, y este es el motivo de este escrito, que en algunas ocasiones las probabilidades pueden ser ignoradas en la realidad. Sobre todo, en partidos mano a mano de 90 minutos y sin suplementario. Como el de mañana.

Allí el juego resulta, a veces, en una caja de Pandora. Y el esmirriado 35% de victoria que usted concede a la selección peruana frente a la uruguaya, puede desquiciarse y subir a proporciones mayores. Espero, estimado Alexis, que esta vez la numerología se despiste, y que Perú, contradiciendo los cálculos ingrese a las semifi nales del torneo.

Imagino que usted pensará que sufro de un ataque de chauvinismo, tan propio del amor en los tiempos del nacionalismo en la Copa América. Pero no, esa no es la base de esta ecuación optimista. Es de esos otros valores intangibles, que no guardan relación con lo numérico, de lo que quiero hablarle.

Sería un disparate ignorar el linaje futbolístico de la Celeste, pero quiero pensar que, si mañana contra Uruguay la selección nacional mantiene un orden táctico y no recibe un gol temprano, estará en condiciones de pelearle el partido primero para ganárselo después. Es verdad que el pasado reciente duele, ya que de los últimos cinco juegos que hemos enfrentado a los orientales hemos sucumbido en 4, aunque el último, el de Lima en el 2017 haya sido nuestro y nos haga albergar esperanzas.

Es cierto, también, que tras la Copa del Mundo los charrúas renovaron su plantel, pero del otro lado, Gareca va a alinear la base de su escuadra mundialista. Ocho de los que iniciarían el partido de mañana estuvieron en el debut contra Dinamarca en Rusia. Solo Rodríguez, Ramos y Farfán estarán ausentes.

La historia da también cuenta de honrosas excepciones. Si bien Uruguay nos ha derrotado con frecuencia, hubo episodios aislados, en que hemos sorprendido al favorito. En las Eliminatorias del 81, por ejemplo, bailamos al campeón del Mundialito. También en la Copa América del 2007 con la cabeza de Villalta, el gol de Paolo y el cañonazo de Mariño. O cuando el ‘Chorri’ se inspiró y la clavó en la escuadra del arco de Carini en las Eliminatorias del 98. Son pocos, pero son. Y ahí están para recordarnos que es posible. Para tener presente siempre que si este Perú gitano recupera el rumbo que accidentalmente perdió contra Brasil y se convence de que es capaz, puede ganarle a un equipo con jugadores en los mejores equipos del mundo. Lo hemos hecho antes, Alexis. Créame que podemos.