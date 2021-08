Tres partidos en siete días, nueve puntos en disputa y una Eliminatorias Qatar 2022 que empieza a definirse. En septiembre se jugarán las fechas 9 y 10, y se recuperará la sexta que se postergó por la pandemia del COVID-19. Será una jornada triple clave para la selección peruana, que marcha última con cuatro puntos, y sus rivales: Uruguay (2/9), Venezuela (5/9) y Brasil (9/9). Para acortar distancia con el elenco charrúa (cuartos con 8 unidades), despegarnos de la Vinotinto (novenos con 4 pts, enfrentarán a Argentina primero) e intentar robar algún punto en casa del poderoso equipo de Tite que se ubica líder con puntaje perfecto.

A días de que se juegue el primero de los encuentros, la Bicolor y sus contrincantes aquejan distintos problemas. Si Perú no podrá contar con su goleador Gianluca Lapadula para la fecha 9 por suspensión y tampoco con Luis Advíncula por lesión, Uruguay no tendrá a Luis Suárez ni Edinson Cavani, sus cartas de gol y hombres de jerarquía. El ‘Pistolero’ por problemas físicos y el atacante del Manchester United por la decisión de los clubes de la Premier League de no ceder a sus futbolistas sudamericanos por temas sanitarios.

Venezuela también vive su propia crisis. La salida del técnico portugués José Peseiro por deudas generó cierta inestabilidad y ahora el combinado vinotinto afrontará sus partidos con un entrenador interino y la baja de algunos jugadores por lesión.

Brasil no está exento a los problemas que están presentando las selecciones sudamericanas. El ‘Scratch’ confirmó la desconvocatoria de nueve estrellas que militan en el fútbol inglés, por lo que el técnico Tite se vio en la obligación de llamar a otros futbolistas que juegan en otras ligas para defender el liderazgo en el certamen.

En medio de los inconvenientes presentados, la pregunta del millón es: ¿quién pierde más? Pasemos a revisar caso por caso.

Perú y sus propios problemas

A la ausencia ya conocida de Lapadula por acumulación de amarillas, Ricardo Gareca se enteró el último domingo que tampoco podrá contar con Luis Advíncula. El ítalo-peruano fue el mejor jugador peruano en la Copa América con tres goles y dos asistencias , por lo que su baja en el choque ante Uruguay este jueves 2 de septiembre (8 p.m., en el Estadio Nacional) será importante.

Tanto Yotún, Carrillo y Cueva ya empezaban a entender los movimientos de Lapadula, y el mismo atacante ha logrado conectar el juego nacional, por eso su participación no solo está marcada por los goles. Sabe cuándo recogerse y por qué banda ir, además del esfuerzo físico que entrega cuando colabora con la marca. Eso se extrañará este jueves ante Uruguay.

No es ajeno a jugar por las bandas, algo que Paolo Guerrero también hace, pero sin que sea un puesto habitual para el ‘Depredador’. Aunque, el juego aéreo es el déficit del atacante ítalo-peruano, aunque marcó un tanto de cabeza ante Perú. Su estatura no ayuda para esos momentos en los que Perú necesita lanzar el pelotazo largo para que el delantero sostenga el ataque.

El técnico argentino citó a tres delanteros para la fecha triple, incluido Gianluca. Es decir, para el primer partido solo contará con dos: Paolo Guerrero y Raúl Ruidíaz, dos hombres que vuelven tras perderse el campeonato continental por distintas razones. El ‘Depredador’ viene sumando minutos tras recuperarse de su lesión. Desde que volvió, el 1 de agosto, ha jugado cinco encuentros (117′) aunque ninguno como titular. Y marcó un gol.

La ‘Pulga’, por su parte, no fue a Brasil por decisión técnica. Hoy su presente dicta que es el goleador de la Major League Soccer con 14 tantos, cinco de ellos anotados después de la Copa. Sin embargo, su rendimiento con la selección peruana (solo lleva dos goles oficiales en 26 partidos) siempre ha estado en medio de cuestionamientos.

El caso de Luis Advíncula también genera preocupación por la falta de alternativas en la banda derecha . Sin el lateral, Gareca llamó de emergencia a Jhilmar Lora. El futbolista de 20 años de Sporting Cristal peleará el puesto con el experimentado Aldo Corzo (32, Universitario), quien viene aquejando una lesión en la rodilla izquierda que ha impedido que juegue todos los partidos de la fase 2 con el cuadro crema.

Luis Advíncula llegó a Lima para ser evaluado por el cuerpo médico de la selección. El lateral es el titular indiscutible para Gareca en partidos en los que necesita sumar. Fue titular en cinco de los seis partidos de la Bicolor en estas Eliminatorias . Solo fue suplente ante Argentina, partido en el que inició Corzo, en teoría para mantener un orden defensivo.

El ‘Tigre’, sin otro lateral derecho por naturaleza, deberá definir entre Lora y Corzo quién será el dueño de una banda que sufrió mucho en la Copa América. De ahí, de la lista de convocados, solo hay dos defensores diestros más: Christian Ramos y Anderson Santamaría. Ninguno con oficio de lateral.

Uruguay, sin sus referentes del gol

Fue un domingo amargo para Uruguay y sobre todo para el técnico Óscar Washington Tabárez. Luego de confirmarse la desconvocatoria por lesión de Luis Suárez, la federación charrúa comunicó la baja de Edinson Cavani por una medida que tiene la Premier League de no ceder jugadores. Los dos delanteros emblemas de esta selección y los goleadores de un equipo que tiene problemas en la definición.

El cuadro uruguayo llegó a la Copa América con una pequeña crisis de resultados (una derrota y dos empates en sus últimos tres partidos de Eliminatorias). Pero el problema se acrecentó luego de despedirse del torneo continental en octavos de final. Colombia, en penales, fue el verdugo.

Pero más allá de no lograr el objetivo de sumar alguna estrella más o consolidar el recambio generacional que se viene haciendo notorio, Uruguay presentó un problema en ataque: solo marcó cuatro goles en cinco partidos. Cavani (2) y Suárez (1), los goleadores del equipo, no estarán ante Perú, Bolivia ni Ecuador.

Si ya de por sí era pobre su producción goleadora, sin Suárez ni Cavani, se piensa que puede caer. Además, la ausencia de ambos puede obligar al profesor Tabárez a cambiar el sistema de su equipo. Con ambos suele jugar con dos puntas, con Cavani tirándose a la banda o retrocediendo más. Sin ellos, probablemente juegue con un solo punta, ya que cuenta con nombres como Maximiliano Gómez o Jonathan Rodríguez, que tienen características de 9 clásico.

El último antecedente de la selección charrúa sin sus estrellas fue en octubre de 2019, en un amistoso justamente ante la Bicolor. En los dos partidos (primero en Montevideo y luego en Lima), Tabárez mandó desde el inicio a Maxi Gómez, atacante hoy del Valencia de España. El ‘9’ se perfila a ser el único punta del equipo, aunque también hay otras variantes que tiene el DT: Jonathan Rodríguez de Cruz Azul y el recientemente convocado Agustín Álvarez Martínez de Peñarol.

Sin duda la baja de Cavani y Suárez se sentirá, pero no determina ningún favoritismo para la blanquirroja. Rodríguez (28 años) lleva 15 goles en lo que va del 2021, mientras que Álvarez (20) ha anotado 8 tantos en el fútbol uruguayo y nueve en la Copa Sudamericana (uno a Cristal).

Venezuela en crisis

Como un baldazo de agua fría. Así calificó la salida de José Peseiro de la dirección técnica de Venezuela. El técnico portugués rescindió su contrato porque la federación de fútbol de ese país le debe 14 meses de sueldo. “El profesor estaba haciendo las cosas bien. Fue un gran pacificador porque el exentrenador, Rafael Dudamel, rompió varias veces el vestuario. Los jugadores estaban contentos con él y se tenía muy buena expectativa para estos partidos que se venían porque son claves para la selección”, nos comentó el periodista venezolano Sergio Musella.

“ No sumar en esta triple fecha hipotecaría el resto de las clasificatorias . Si bien es cierto, los resultados no se le han dado a José Peseiro, hay que reconocer que su proceso ha estado desde un inicio rodeado por una serie de circunstancias que complicaban las cosas. Por ejemplo, cuando empezó lo hizo sin un amistoso encima, de frente dirigió en las Eliminatorias frente a Colombia de visita. Luego se suponía que en la Copa América iba a ser el gran momento para que el técnico encuentre su equipo, pero hubo hasta 18 bajas por un brote de COVID-19 y no se llegó a pasar de fase de grupos. Pese a ello, el grupo empezó a compenetrarse mejor con la llegada del portugués”, agregó Esteban Rojas, periodista venezolano que trabaja como corresponsal en Caracas de la Agence France-Presse (AFP).

Peseiro había dado una prelista de 55 convocados, pero no llegó a dar la nómina definitiva. Quien tomó la posta fue Leonardo Gonzáles, quien asumió el cargo de manera interina. El seleccionador venezolano convocó a 28 futbolistas el 25 de agosto, aunque en estos días empezaron los problemas.

A la baja de Yangel Herrera, el actual jugador más valioso (18 millones de euros es su valor, según Transfermarkt), se le sumó las de Darwin Machis, Fernando Aristiguieta y Yordan Osorio; todos por lesión. Los tres primeros fueron titulares en la Copa América.

Además, el goleador Salomón Rondón podría también perder los tres partidos. El atacante de 31 años está cerrando su incorporación al Everton y, de darse el fichaje antes del cierre de mercado de pases (31 de agosto), no tendría permitido jugar las Eliminatorias por la medida de los clubes de la Premier League. El mismo problema de Edinson Cavani.

Brasil herido, pero con estrellas

La selección brasileña, líder de las clasificatorias con 18 puntos, será el tercer rival de Perú en septiembre. Cuando todo parecía fiesta en el equipo dirigido por Tite, la posición de los equipos ingleses arruinó todo. El ‘Scratch’ desconvocó el último domingo a sus nueve futbolistas que militan en la Premier: los dos porteros Alisson (Liverpool) y Ederson (Manchester City), el central Thiago Silva (Chelsea), los volantes Fabinho (Liverpool) y Fred (Manchester United), y los atacantes Richarlison (Everton), Firmino (Liverpool), Gabriel Jesús (Manchester City) y Raphina (Leeds United).

De ellos, Ederson, Fred y Richarlison fueron los titulares en la Copa América. Los demás fueron pieza de recambio para el equipo que quedó subcampeón en el torneo.

Ante esta situación, Tite convocó a nueve futbolistas, cinco del fútbol local y cuatro del exterior. Los arqueros Everson (Atlético Mineiro) y Santos (Athletico), el defensor Miranda (Sao Paulo), el volante Edenilson (Internacional) y el atacante Hulk (Atlético Mineiro) son los del certamen brasileño. Gerson (Marsella, Francia), Matheus Nunes (Sporting Club, Portugal), Malcom (Zenit, Rusia) y Vinícius Jr. (Real Madrid, España) son los extranjeros que se sumarán a la larga lista de estrellas que tiene Brasil.

Pierde la garantía en el arco, pero aún cuenta con Weverton del Palmeiras. Además, mantiene nombres en su lista como Militao, Marquinhos, Casemiro y Neymar, que tranquilamente pueden soportar el peso de cualquier partido. Y con variantes que siempre le han respondido como Lucas Paquetá, del Lyon.

