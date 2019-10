El duelo amistoso que afrontará este viernes (6 p.m.) la selección peruana ante Uruguay en el estadio Centenario tiene mucha historia detrás. Desde el lado de la bicolor, hay victorias inolvidables y también derrotas que dejaron heridas que no terminaron de cerrar. Y, en estas últimas, fue justamente que se vivió una situación particular con el excapitán de la selección, Claudio Pizarro.

En el mítico escenario ‘charrúa’, el pasado 29 de marzo del 2016, el ‘Bombardero’ de los Andes jugó su último partido con la selección peruana. El resultado final fue un anecdótico 1-0 a favor de la ‘Celeste’ ante la Blanquirroja y fue una de las seis derrotas que sufrió el equipo de Rircardo Gareca en las Eliminatorias hacia Rusia 2018.

Sin embargo, lo más llamativo de aquel duelo fue el intenso cruce de palabras entre el exgoleador del Bayern Múnich. Todo comenzó cuando cuando Pizarro pidió su cambio por una lesión a los 49′. Cuatro minutos después, Edinson Cavani anotó en el arco Pedro Gallese para marcar el 1-0, lo que generó el fastidio de Paolo Guerrero, quien se molestó con Claudio.

Mientras el exjugador del Chelsea era atendido en la banca de suplentes, Guerrero le increpó en múltiples ocasiones “hue…”. Y, lejos de que se calmaran las aguas, la situación de tensión entre ambos futbolistas fue haciéndose más notoria con el paso de los minutos.

Paolo Guerrero siguió recriminando a Claudio Pizarro, quien se defendía desde la zona de suplentes. “No puedo”, señaló el ‘Bombardero’, tocándose la zona intercostal derecha, donde sufrió la dolencia que no le permitió continuar el encuentro por sexta jornada de las Eliminatorias.

Ya después del pitazo final, Pizarro dio su descargo. El atacante explicó lo sucedido y negó que Paolo lo haya insultado. “Le cuesta que yo no pueda estar… entonces me dice ‘cómo puedes salir’”, dijo el experimentado delantero.

“Él (Paolo Guerrero) sabe perfectamente que si salgo es porque no puedo seguir, sino no saldría. Lamentablemente no pude continuar y tuve que pedir el cambio”, agregó el ‘Conquistador’. Lo curioso de aquel hecho es que Pizarro no volvió a la selección y la cinta de capitán la lleva hasta el día de hoy Paolo Guerrero. El ‘Centenario’ fue testigo del adiós inesperado entre Claudio y la camiseta blanquirroja.