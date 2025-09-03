Ver Perú vs. Uruguay EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el estadio Centenario por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericana 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 4 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde (hora peruana), que son las 8:30 PM de Argentina, las 5:30 PM de México y las 1:30 AM de España. ¿Dónde ver? América TV, ATV y Movistar Deportes transmite en Perú, mientras que, DirecTV, AUF TV, Antel TV y Canal 5 lo pasa en Uruguay. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

