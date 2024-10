Luis Suárez se retiró de la selección de Uruguay en la última fecha de Eliminatorias, en el empate sin goles ante Paraguay, pero hizo noticia en los últimos días por sus declaraciones sobre la interna del seleccionado.

Al respecto, uno de los capitanes y referentes del combinado nacional celeste, Federico Valverde, respaldó y confirmó lo dicho por el histórico delantero a pocos días del encuentro ante Perú.

“Lo que dijo Luis (Suárez) es todo verdad, jamás mintió, no dijo una cosa que no era y no exageró, dijo las cosas como son. Vamos a hablar en el vestuario, entre nosotros como equipo, (para) mejorar y seguir creciendo”, dijo el futbolista de Real Madrid a su llegada a Montevideo.

“Siempre hemos arreglado charlando (las cosas) desde que está Marcelo (Bielsa). Y esta va a ser otra vez más que se van a arreglar de la misma forma”, agregó.

¿Qué dijo Luis Suárez?

Como se recuerda, el actual atacante del Inter Miami tomó la palabra para referirse a una serie de cosas que no le gustaron en su paso por la selección bajo la dirección técnica de Marcelo Bielsa.

“A los empleados no los dejan pasar y saludar y comer con nosotros. Se tienen que cuidar hasta por la puerta donde tienen que entrar. Me parte el alma que en el Complejo se viva así hoy día”, declaró Suárez.

“Yo tuve una charla con él (Bielsa) de 5 minutos hablando como referente y al terminar solo me respondió muchas gracias. Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera buen día, ni saludaba”, denunció el ‘Pistolero’.

Perú recibirá a Uruguay el próximo viernes 11 de octubre en el Estadio Nacional de Lima.