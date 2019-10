Diego Godín, capitán de Uruguay, afirmó que Paolo Guerrero es la pieza más importante de la Blanquirroja en la actualidad. “Es un atacante importante y es realmente la referencia de Perú”.

Por otro lado, Diego Godín consideró que este partido no es un desquite por lo sucedido en la Copa América. “Revancha no es. Ese partido ya pasó y no se puede volver a disputar; quedamos afuera por penales”.

El último enfrentamiento de Perú y Uruguay fue en Lima por las Eliminatorias a Rusia 2018. Aquella vez fue victoria de la bicolor por 2-1 y Paolo Guerrero anotó un gol. (AFP)

La realización del partido, a comparación del disputado en Brasil, tendrá otro matiz. “Sirve para que el entrenador evalúe muchas cosas y nosotros nos encontremos como equipo buscando la mejor versión para las eliminatorias”.

El actual zaguero del Inter de Milán, asimismo, precisó que “Perú es una selección competitiva, como lo viene demostrando en los últimos años con buenas actuaciones en las eliminatorias y la Copa América”.