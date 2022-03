Conforme a los criterios de Saber más

Probablemente Perú esté ante el partido más importante y difícil en mucho tiempo. Por el rival (Uruguay, cuarto puesto, a uno de nosotros), escenario (el mítico e imponente Centenario de Montevideo) y contexto (el que gana prácticamente estará en Qatar 2022). Este jueves, la Bicolor se juega más que tres puntos en las Eliminatorias Qatar 2022; pero también el combinado charrúa. Y eso lo sabe muy bien Guillermo Sanguinetti, exdefensor uruguayo y técnico que dirigió a Alianza Lima entre 2014 y 2015 y actualmente está al mando de Delfín SC de Ecuador. El ‘Topo’ conversó con DT El Comercio sobre el Perú vs. Uruguay y la importancia de tener a Christian Cueva, su expupilo, en plenitud futbolística.

—¿Cómo imagina el Uruguay vs Perú de este 24 de marzo?

Después de haber tenido sus problemas, Uruguay se metió en la pelea con dos triunfos. Por ende, para nosotros y para Perú será un partido importante, decisivo. Hay mucha expectativa y habrá mucha presión también. Desde el arranque, dentro del campo y afuera, jugadores e hinchas. Va a ser un estadio colmado.

—¿Después de la salida del ‘Maestro’ Tabárez, confiaban en que Diego Alonso los iba a poner de nuevo en zona de Mundial?

Lo que pasa es que muchas veces suceden estos cambios en el fútbol y a Diego Alonso le ha ido muy bien en cuanto a resultados, algo que trajo de vuelta las expectativas de clasificar al Mundial. No digo que antes no las tuvieran, pero se habían dado una serie de encuentros complicados donde no se pudo sumar puntos. Se dio ese cambio de mano y ha sido importante para lograr lo que se logró.

—¿Cómo es el Centenario? ¿Qué le espera a Perú el jueves?

Va a ser un estadio lleno, repleto, con hinchas esperando que el equipo ponga a Perú dentro de su arco desde el primer minuto. Es lo que siente y quiere el hincha uruguayo siempre y más ahora que se juega un partido tan importante. Por otro lado, Perú tiene argumentos para esconderle la pelota y hacerle daño cuando pueda. Si Uruguay no tiene equilibrio, puede complicarse. Va a ser un partido de pronóstico reservado. Tengo amigos, familiares, que piensan que en este partido la selección clasificará, pero no. Al equipo peruano lo veo muy bien, con una estructura armada durante muchos años, con jugadores en un proceso largo. Eso es muy importante, pesa.

—A diferencia de otros estadios de Sudamérica, las tribunas del Centenario están un poco alejadas del campo, ¿eso influye en el juego a la hora de sentir el aliento de la hinchada?

Pero más que nada es una sensación eso. Parecería que estuviese lejos, pero cuando el estadio está lleno da la sensación de que las tribunas se ven más cerca. Igual creo que a nivel de selección, con jugadores que han jugado un Mundial, esa presión no la sienten. Más que nada es una inyección anímica para el jugador local.

Julio César Uribe cuenta los secretos de la victoria peruana ante Uruguay en 1981.

—¿Cuánto afecta a Uruguay que Luis Suárez y Edinson Cavani, los estandartes de esta generación, lleguen sin continuidad en sus clubes?

Es muy importante que tengan continuidad porque más allá de ser importantes, son jugadores que necesitan, por su edad, jugar y no perder ritmo. Son referentes de la selección dentro del campo y también desde el punto de vista anímico. Afecta un poco, pero no se les puede dejar fuera.

—Cuando dirigía a Alianza Lima, Ricardo Gareca asumió como técnico de la selección peruana. ¿Cómo ha visto el crecimiento de este proceso?

Recuerdo que tuvimos una reunión en esos primeros meses que llegó a Perú y hablamos de jugadores que en aquel momento teníamos en Alianza y él quería ver. Sin duda, Ricardo armó todo un proceso exitoso, fue al Mundial y logró pelear Copas América. Le ha dado una identidad a la selección peruana y eso es muy valorable.

—¿Uno de esos jugadores era Christian Cueva, el volante que jugaba en Alianza y hoy es el goleador de Perú en estas Eliminatorias?

Cueva era un jugador diferente ya de por sí. Lo demostraba partido a partido, jugando en aquel momento con Gabriel Costa. Se entendían muy bien. Tenía un talento que uno sabía que, con continuidad, podía estar en la selección. Después, ya estando convocado y con roce internacional, se fue potenciando cada vez más.

—¿Qué tenía el Cueva de 2015 que no le permitía explotar como futbolista?

No nos olvidemos que cuando vino a Alianza, Christian no tenía mucha continuidad en Europa. Le faltaba ese ritmo de juego que lo fue tomando en el campeonato local. Él demostró que tenía ese nivel de selección desde que tuvo un buen arranque en su carrera, por eso está donde está.

Guillermo Sanguinetti dirigió a Christian Cueva en Alianza Lima.

—¿Es Christian Cueva el mejor jugador de este proceso eliminatorio?

Perú tiene una serie de jugadores importantes que hace que Cueva sea el diferente del equipo. Hay una estructura atrás que lo respalda y un funcionamiento que lo potencia para que pueda marcar la diferencia en ataque.

—No solo disfrutó el talento de Cueva, también sufrió su incomprendida conducta en ese entonces. ¿Qué pasó previo a la final del Clausura 2014 que hizo que salga del equipo titular?

Bueno, fue algo que sucedió, no daré detalles. Pero en su momento me pidió las disculpas correspondientes. Es algo que sucede en los planteles y uno como entrenador debe tomar ciertas medidas sea quien sea el nombre. Quedó ahí y, más allá de eso, no tuvimos ningún otro problema y seguimos para adelante.

—¿Fue una decisión que costó el Clausura?

Primero que nada fue un campeonato raro porque hubieron tres torneos, de los cuales nosotros ganamos uno (Torneo del Inca) pero no nos dio la posibilidad de pelear por el título nacional, cosa que sí pasó al siguiente año porque modificaron la regla. Con respecto a la final, nos hicieron ir a jugar a Arequipa. Cueva entró en ese partido, pero poco se pudo hacer. Pero en definitiva son circunstancias del fútbol que hacen que uno tenga que marcar las cosas como son. Después seguimos con el equipo y llegamos a la final del Torneo del Inca del siguiente año.

—Usted trajo a Gabriel Costa del fútbol uruguayo y hoy es convocado por Ricardo Gareca…

A mí me pone muy contento porque haber traído un jugador que no muchos conocían. Yo lo tuve en mi etapa en Bellavista, lo había visto jugar en inferiores y haber apostado por él significa que no estaba equivocado en cuanto a las condiciones que tenía. En ese primer año con Alianza, si bien fue un poco resistido por la hinchada, terminó siendo el goleador del equipo. Después todo lo demás es virtud de él mismo, cómo creció como futbolista y ahora está siendo convocado por Perú.

—No es el mismo caso de Costa, pero Gianluca Lapadula llegó a la selección peruana con 30 años, en medio de incertidumbre por no encontrar el reemplazante de Paolo Guerrero, ¿Cómo ha visto a nuestro ‘9′?

Al no estar Paolo Guerrero, Perú necesitaba un referente en el área y lo encontró en Lapadula. Eso ha sido un gran acierto. Juega en un fútbol muy táctico como el italiano donde hay que tener los conceptos muy claros, pero también hace el trabajo sucio contra los zagueros, peleando cada balón o presionando. Ha sido como un milagro haber encontrado a un jugador como él.

—Pablo Miguez es otro jugador que trajo a Alianza Lima. Un líder que en su primera etapa se ganó el respeto del hincha, pero el año pasado entró en la historia del club siendo campeón…

-Pablo es un jugador con todas las características para ser líder, referente, porque su personalidad lo indica así. Cuando lo traje a Alianza, esa era mi idea, tener un volante de esas características y con el paso se los años se sigue manteniendo.

—¿Qué tan complicado es manejar los malos momentos y resultados en una institución como Alianza?

Los equipos grandes con la hinchada que tiene Alianza Lima, que es la más grande del país, siempre existen resultados. A veces pasa que se pueden dar momentos irregulares o malos y se necesita personalidad para cambiar y darle una vuelta al timón.

