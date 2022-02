A un mes del Perú vs. Uruguay, partido de vida o muerte en el camino al Mundial Qatar 2022, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) volvió a pronunciarse con relación a la venta de las entradas. En esta ocasión, la entidad deportiva dejó un aviso muy importante dirigido a los fanáticos visitantes que llegarán al estadio Centenario.

La institución ‘charrúa’ ha prohibido el acceso de seguidores foráneos con indumentarias alusivas a la Blanquirroja a las tribunas asignadas para los fanáticos locales. En caso sean identificados por las autoridades competentes, esas personas serán retiradas del coloso ubicado en la ciudad de Montevideo.

“No se recibirá público con atuendo visitante en sectores de Uruguay. En caso de que se detecte público con atuendo visitante en sectores de Uruguay, el mismo será retirado del recinto por seguridad sin derecho a reembolso o reubicación”, señala la nota oficial publicada por los uruguayos.

Polémica por el precio

La AUF confirmó hace unos días que los hinchas de la selección peruana que deseen estar en el partido de las Eliminatorias tendrán que pagar 300 dólares por boleto. Un precio totalmente diferente al que pagaron los fanáticos de Venezuela en la pasada jornada del torneo, pues se les cobró cerca de 40 dólares.

En tanto, el público local pagará entre 10 y 40 dólares con el descuento especial con tarjetas de una entidad bancaria específica. En tanto, la fanaticada en general tendrá que pagar entre 13 dólares y 50 dólares para ser testigos del compromiso válido por la fecha 17 de las Clasificatorias a la Copa del Mundo.

Al respecto, Ignacio Alonso, presidente de la AUF, se pronunció: “Tenemos la seguridad de que las entradas se van a agotar. Tenemos una demanda de 4000 boletos. Hay 500 que se las lleva la FPF y quedarán 1500 a disposición de los hinchas, nos quedamos cortos en el precio que pusimos”, en el programa el Último al arco.

Cierre de Eliminatorias

Perú visitará a Uruguay en la penúltima fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 y el choque será clave para determinar a los clasificados para la Copa del Mundo. Debido a su trascendencia, la FPF reveló que el partido se jugará el jueves 24 de marzo a las 6:30 p.m. (hora peruana), en paralelo a otros encuentros importantes.

Por otro lado, en la fecha 18, la tendencia será similar. El Perú vs. Paraguay, en el Estadio Nacional se Lima, se llevará a cabo el martes 29 de marzo a las 6:30 p. m. (hora peruana), al mismo tiempo que el Chile vs. Uruguay, Ecuador vs. Argentina y Venezuela vs. Colombia. En esta jornada final de Eliminatorias, el Bolivia vs. Brasil tendrá una planificación distinta.