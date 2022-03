Conforme a los criterios de Saber más

Ríe cuando le digo que su nombre es sinónimo de Alianza Lima. Se alegra, pero también Jorge Luis Pinto es el fútbol mundial en sí mismo. Ha dirigido en Centroamérica, Sudamérica y Medio Oriente y ha asistido a ocho Copas del Mundo y en la que fue como técnico –Brasil 2014– venció nada menos que a Uruguay, el rival de la selección peruana este jueves.

El técnico colombiano presenta en Lima este viernes (Librería Crisol del Óvalo Gutiérrez, desde las 6:30 p.m.). Conversamos de eso, de la selección peruana y de la tarea que tiene un técnico en el fútbol actual.

—¿Nunca perdió relación con el Perú, pese a que no volvió a dirigir acá más allá de lo hecho en Alianza?

Siento un gran cariño por Perú porque es un país futbolero. Siento que puedo aportar y es el sueño que tenemos todos de dejar un legado, por eso decidí escribir. Decidí compartirlo con Perú porque es un país donde viví muy bien, trabajé bien y tuve éxito.

—¿Es un libro para entender el fútbol?

Muestro algo que no es fácil encontrar, porque es una investigación a lo largo de 20 años de cómo veo una parte del fútbol, de posición y posicionamientos tácticos, no de funcionalidad. El posicionamiento es fundamental en el fútbol y trae muestras de los mejores equipos del mundo: Francia, España, Brasil. No es un libro por cumplir, es de calidad.

—El conocimiento que permite planificar partidos

Vi a Italia-Ucrania en el Mundial del 2006 y escribí una columna para “El Tiempo” donde decía: “No sé quién le gana a Italia”, y no le ganó nadie y salió campeón. Ese conocimiento sirvió para el 2014 ganarles con Costa Rica. Conocía el comportamiento de Italia hace 16 años, la estaba siguiendo. El mundo europeo nos enseña cosas. Nosotros tenemos talento, picardía pero nos falta algo.

Presentación del libro "Táctica y estrategia de los mundiales", por Jorge Luis Pinto.

—Justamente, el Brasil 2014 lo colocó a Ud. en la mira mundial. ¿Siente que pudo llegar a una selección de mayor estatus tras estar entre los ocho mejores del mundo?

Costa Rica mostró la esencia del fútbol, buen juego colectivo, líneas adelantadas, presión en los 90 minutos. Fue una expresión muy de mi trabajo. Se presentaron muchas opciones y elegí a Honduras porque creí que podría hacer algo importante. Se nos fue el mundial por poco [cayeron en el repechaje ante Australia], pero los Juegos Olímpicos fue la muestra de nuestro trabajo. Un cuarto puesto no es fácil.

—Ese 2014 Perú anduvo buscando técnico también. ¿Hubo algún ofrecimiento?

Contacto oficial no. Hubo comentarios, empresarios, allegados, pero una cosa oficial no.

—Llegó Gareca quien se mantiene 7 años en el puesto. ¿Cómo ve el proceso de la selección peruana?

Lo ha encontrado y hay respuestas. Es fácil trabajar en selecciones en el mundo competitivo de los jugadores, pero para un entrenador de campo es difícil desarrollar procesos por los tiempos. Hoy no hay ese tiempo, los jugadores juegan en otro ambiente y por eso en los últimos años no se ha encontrado una selección que haya mostrado algo especial, no hay.

—Pero Perú mantiene un estilo muy de Gareca…

Hay que sacarle provecho a eso cuatro días y ya depende del jugador. Por eso se necesita jugadores dedicados, comprometidos. Gareca ha hecho un proceso con muchos cambios y lo ha ido llevando a encontrar el resultado. Ha hecho sentir su mano, ha encontrado respuestas de los jugadores, con algunos detalles, pero ha encontrado entrega y aporte de los jugadores. Gareca los ha estimulado.

Jorge Luis Pinto y Medio Oriente

—Eso es el primer paso antes que la idea de juego…

Es la mano del técnico, poder compenetrar un grupo. Que el jugador venga por su sentimiento y no por un compromiso de horas. Ha hecho que el jugador se convenza y se entregue al trabajo

—¿Y la disciplina? A Gareca se le criticó por no ser tajante con algunos temas

La disciplina es el camino del éxito. Pero la disciplina es para todas las áreas, no solo que se diga que visitaba a un jugador en las noches. Es de hacer las cosas bien en el entrenamiento. Que haya relax, entendimientos, puede ser. Por ejemplo, hoy es imposible quitarles el celular a los jugadores, por eso hay que entender algunas cosas, pero eso tiene un límite.

—Un técnico ya trabaja con jugadores competitivos

Tener un jugador más formado es más fácil, pero hay que involcurarlo en el mensaje que uno quiere y en ese mensaje no todos se comprometen y ahí es donde vienen las fallas. En la construcción del equipo cuesta más y Gareca ha construido un universo positivo y productivo, dentro de las limitaciones. No es lo mismo elegir 20 entre 400 y entre 100.

—Justamente ese universo nos lleva a ver a Cueva y Carrillo, que juegan en Arabia Saudí. ¿Qué es lo que ofrece ese fútbol de Medio Oriente para que se potencien nuestros jugadores?

Aparte de la condición económica que ofrece, Arabia ofrece más tranquilidad y espacio de trabajo. No se compite tanto, no es tan exigente en volumen, eso permite que el jugador pueda descansar mejor, entrenar mejor y eso ha sido útil para estos muchachos. No son torneos tan largos y no hay esa saturación, pero ya depende del jugador porque no se tiene tanto volumen de entrenamiento e intensidad y el jugador tiene que elegir. Puede dar pie al relajo, pero eso se da en todas partes, pero los jugadores saben que en sacrificarse un poco está el éxito.

—Además de eso, ¿Cómo ganarle a Uruguay?

Hay que tener mucho cuidado con la actitud del jugador uruguayo, que es constante, que es entregado, que siente la camiseta. Ante eso no se puede doblegar uno. Pero hay que olvidarse de la camiseta del frente, es hacer su fútbol, no pensar que Uruguay tiene tres o cuatro mundiales seguidos. A mi equipos le digo a los grandes con grandeza y punto, Perú tiene que enfrentar a Uruguay con grandeza, sin mirarles la camiseta.

—¿Qué le dijo a sus jugadores de Costa Rica en el Mundial de Brasil?

La camiseta no juega, la historia no vale, vale lo que hoy hagamos en el campo de juego y ustedes están en condiciones.

—¿La presión puede perjudicar?

Esa presión la puede dominar el jugador porque Perú tiene continuidad. El mediocampo es una de las virtudes de Perú con Cueva, Tapia, Yotún. Lo que debe hacer es repetir lo que ha venido haciendo. Perú debe jugar sin mirar la camiseta. El adversario se tiene en cuenta para controlarlo, no para depender de él.

Jorge Luis Pinto y cómo jugar en Montevideo

—¿Juega el calendario?

Hay presiones, hay dependencias, pero Perú no debe pensar en eso. Debe pensar en el yo propio, en lo que han venido haciendo. Lo primero es lo primero y lo primero es lo mío.

—Ha dirigido en Centroamérica, Medio Oriente y Sudamérica… ¿qué de común y distinto hay?

La competencia entre nosotros es dura. Nos conocemos bien y hay buen nivel. Hay una ambición del sudamericano de ir a un mundial, de repente en Arabia no se siente tanto. También acá estamos enfrentando a los mejores jugadores del mundo y eso lleva a países como Perú, Colombia, chile se entreguen a luchar porque hay que ir al mundial.

—Volviendo al tema disciplinario. Se sigue hablando de sus visitas a los jugadores. ¿Hoy eso sería posible?

Fue un mundo diferente, cuando el jugador no había interpretado la importancia de eso y lo hicimos. Hay que decir también que a muchos jugadores no visité. Creí que eso era necesario para poder triunfar. Hoy el jugador ha cambiado mucho, la vida privada ha cambiado mucho. Es más sano, más profesional, ya se han dado cuenta que para poder tener éxito hay que cuidar su organismo.

—¿Por qué hay esa sensación de que Ud. está en conflicto constante con algo?

Es la sensación de la exigencia. Para poder ganar tiene que haber exigencia. No es conflicto, es exigencia, compromiso. Todos donde he estado después agradecen porque los hicimos ganar y uno está en el fútbol para ganar.

LIMA 17 DE MARZO DE 2022 Entrevista Jorge Luis Pinto. Técnico colombiano presentara su libro de análisis táctico de los mundiales. Fotos: Joel Alonzo/gec

—¿Lo volveremos a ver dirigiendo pronto?

Es mi vida, mi profesión. Estoy tranquilo para elegir un lugar donde se pueda trabajar.

—¿Se ve en el fútbol peruano?

Es un futbol atractivo y se pueden hacer grandes trabajos. El elemento base es el jugador y Perú sigue sacando talentos. Eso pesa mucho, más con la tranquilidad que hay. Para poder hacer un buen trabajo son tres elementos: el jugador, la dirigencia, que tiene mucha influencia, y otro es el medio. Arabia es atractivo económicamente, pero no para competir. Uno valora eso.

Jorge Luis Pinto con la camiseta de Alianza en el mundial de Brasil 2014

—El Alianza conjugan la exigencia que busca y jugadores con talento

Alianza es un equipo competitivo que exige y también le da uno. El que venga a Alianza tiene que pensar que Alianza es lo primero y eso a un técnico que quiere ganar le sirve. Para buscar un status internacional, uno debe saber dónde lo busca y eso es los grandes como alianza.

—Siempre sonó como opción cuando algo andaba mal en La Victoria

No sé cuál sería la interpretación. Me buscan para solucionar no para celebrar. De pronto son solo los medios [de comunicación] que creen que puedo ser una alternativa.

