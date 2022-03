Conforme a los criterios de Saber más

En la hemeroteca de la vieja sede del diario El Comercio, en el jirón Lampa, dos hombres conversan. Hombres legendarios que tienen la fortuna de haber visto la historia frente a sus ojos y haberla hecho suya con el poder de la palabra y la imagen. El reportero Mario Fernández y el fotógrafo Eduardo Ramírez, compañeros de incontables comisiones, se han reencontrado para recordar una en especial: la tarde que vencimos por 2-1 a Uruguay en el mítico estadio Centenario de Montevideo en agosto de 1981.

“Los uruguayos se quedaron mudos y luego nos aplaudieron. Se dieron cuenta que les habíamos ganado en buena ley. Yo quería celebrar, pero no podía, porque mi labor era capturar”, dice Ramírez, alias ‘Cachito’ en honor al oportunista delantero que nos dio la clasificación a México 70. Eran épocas donde las cámaras no eran las ametralladoras de hoy en día, y donde había que racionar las 36 fotos que venían en cada rollo.

Mario Fernández, conocido como el ‘Tigre’ por varias generaciones, tuvo el coraje de gritar los goles de Guillermo La Rosa y Julio César Uribe en la tribuna uruguaya y salir ileso. “A mí me miraban nomás. No me decían nada. Cuando acabó el partido, el uruguayo que estaba a mi lado me dio la mano. Siempre han sido unos caballeros”, dice el reportero de mil batallas.

Mientras la ansiedad nos carcome, Fernández y Ramírez esperan la cuenta regresiva del Perú-Uruguay con serenidad. “Hay condiciones para que se repita (un Centenariazo)”, dice Fernández mientras hojea la crónica que escribió hace 41 años. Escuchemos a los que saben.

Perú vs Uruguay: Momento único del 23 de agosto de 1981. La Rosa y Cueto, Panadero y Chumpi. El Centenario en silencio. España estaba cada vez más cerca. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)