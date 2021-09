La selección peruana empató a uno con Uruguay, por la novena jornada de las Eliminatorias Qatar 2022. En el encuentro, disputado en Lima, la ‘Blanquirroja’ tuvo más de una ocasión para anotar gol, pero erró y eso es algo que no pasó desapercibido para Paolo Guerrero, que habló con la prensa al acabar el cotejo.

“Hicimos un partido redondo, faltó culminar. Tenemos que ‘matar’, esto es Eliminatorias y tenemos que ‘matar’. Si no acaba la jugada con gol... pero hicimos un gran partido. Hubo esfuerzo de todo el equipo. Tuvimos muchas chances y tenemos que ser más contundentes en la definición”, señaló para Latina.

“En el mejor momento de Perú llega el empate. Estábamos teniendo la pelota. No estábamos pasando por una situación donde ellos estaban presionando. Perdimos la pelota y tuvimos esa infelicidad que no pudimos controlar el balón dentro del área y anotaron”, analizó, por otro lado, el ‘Depredador’.

Show Player

Asimismo, el delantero dejó en claro que falta camino por recorrer, pensando en la clasificación al Mundial: “Hoy teníamos que ganar, está claro. Pero todavía falta, hemos demostrado que fuera de casa también somos fuertes y ahora a pensar en Venezuela, que va ser durísimo también, pero ahora sí tenemos que ganar”.

Por último, Guerrero expuso sus sensaciones por volver a participar en un juego completo, algo que no hacía desde el 14 de agosto del 2020. ante Santos por el Brasileirao.

“Es mi primer partido de 90 minutos después de que volví. Estaba jugando 20, 30, y no jugué más. Pero me sentí bien, de hecho, quiero sentirme con más confianza. A veces, me siento muy presionado de la cabeza. Conforme vaya trabajando con mis compañeros, creo que me voy a sentir más cómodo para encontrarme con ellos, para jugar más suelto. A veces, me siento un poco presionado. Quiero volver a eso. Quiero retomar”, sentenció.