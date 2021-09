Conforme a los criterios de Saber más

“Es a quien hay que tener en cuenta siempre”, lo analizó Diego Godín. “Es el segundo mejor 9 de América después de Luis Suárez”, afirmó Diego Lugano. “Es uno de los mejores delanteros del mundo”, comentó el ‘Pistolero’. “Si él está en forma físicamente hará la diferencia”, nos señaló hace días Jorge Fucile. Son pocos los futbolistas que despiertan respeto en el rival. Paolo Guerrero es uno de ellos, un tocado. Cuatro uruguayos lo enfrentaron, lo sufrieron y hoy no dudan en elogiarlo. A puertas de un nuevo Perú vs. Uruguay, esta vez por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, la selección peruana necesita más que nunca al Paolo capitán, líder y goleador.

Sin Gianluca Lapadula, máximo anotador de la Bicolor en la Copa América 2021 con tres goles, para el choque ante los charrúas por acumulación de tarjetas, Ricardo Gareca solo tiene dos opciones en ataque: Paolo Guerrero con toda la experiencia que le brindan sus 37 años y sus cinco procesos eliminatorios, y Raúl Ruidíaz con su presente más que productivo de cara al arco en la Major League Soccer. Aunque el técnico parece tener ya decidido quién será el ‘9’. En la práctica del martes usó al atacante del Inter de Porto Alegre como referencia de área en el equipo titular.

“He venido jugando, he tenido minutos, no he cumplido los 90 minutos pero me siento muy bien. He dejado de lado mi lesión. Es una bonita oportunidad para recuperarme bien”, dijo Guerrero tras arribar a Lima. El delantero volvió el 1 de agosto tras 53 días. Desde entonces disputó cinco partidos (117′) y marcó un gol con el ‘Colorado’ .

Paolo Guerrero llegó a Lima el último lunes para sumarse a los trabajos de la selección peruana. (Foto: GEC)

“No es como la otra vez que estaba con muchas dificultades, pero hoy en día puedo decir que ya estoy recuperado”, agregó comparando su presente con el último partido que jugó con la blanquirroja en junio pasado ante Colombia (derrota por 3-0). Ese día, en el Nacional, fue titular y en el segundo tiempo comandó el ataque con Lapadula, aunque en contexto en el que se gestó la dupla fue desfavorable: el partido estaba resuelto y Perú tenía un hombre menos por la expulsión de Miguel Trauco.

Sin el ‘Bambino’, toda la responsabilidad recaerá en el capitán. Su vuelta no solo será un envión anímico para el grupo, también repotenciará la ofensiva de una selección que en la Copa América demostró saber desenvolverse de cara a portería: diez goles en siete partidos.

La Selección Peruana ya entrena en la Videna con miras al partido frente a Uruguay. En esta fecha triple, la bicolor apunta a sumar lo máximo posible para escalar en la clasificación de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

Razones para creer en Paolo hay de sobra

Dentro de los 39 goles que marcó Paolo Guerrero con la Bicolor, 24 se los hizo a las nueve selecciones sudamericanas . Chile es su víctima preferida con cinco tantos, seguido de Uruguay y Paraguay con (4). Bolivia y Venezuela lo sufrieron tres veces, Ecuador dos y Colombia, Argentina y Brasil en una oportunidad.

Pero si contamos solo goles en partidos oficiales, el combinado charrúa es el que más vio celebrar al hijo de doña Peta y don José. Los cuatro tantos que les anotó se dividen de la siguiente manera: uno en la Copa América 2007, otro en la Copa América 2011, el tercero en las Eliminatorias 2014 y el último en el camino a Rusia 2018.

Paolo vs.

selecciones de Sudamerica GOLES TORNEO Chile 5 Eliminatorias: 2

Copa América: 1

Amistoso: 2 Uruguay 4 Eliminatorias: 2

Copa América: 2 Paraguay 4 Eliminatorias: 1

Copa América: 1

Amistoso: 2 Bolivia 3 Copa América: 2

Amistoso: 1 Venezuela 3 Copa América: 1

Eliminatorias: 2 Ecuador 2 Eliminatorias: 2

Amistoso: 2 Argentina 1 Eliminatorias Colombia 1 Amistoso Brasil 1 Copa América

La primera vez que Guerrero celebró ante la Celeste fue el 26 de junio de 2007 en la ciudad venezolana de Mérida. Se jugaba la primera fecha de la Copa América y el técnico Julio César Uribe mandó al campo a Leao Butrón; Miguel Villalta, Alberto Rodríguez, Santiago Acasiete, John Galliquio; Juan Carlos Bazalar, Walter Vílchez, Pedro García, Jefferson Farfán; Claudio Pizarro y Paolo Guerrero.

A los 89′, cuando el partido estaba en su recta final por un 2-0 arriba para los nuestros con tantos de Villalta y Mariño, Pizarro quedó mano a mano con el portero Héctor Carino, pero su definición fue bloqueada y el rebote le cayó al ‘Depredador’, quien disparó en primera desde el límite del área. Diego Godín intentó sacarla en la línea, pero no pudo.

Cuatro años después, Paolo volvió a anotarle a Uruguay . El contexto era similar a la celebración anterior: Copa América, primera fecha de la fase de grupos. Aunque la gestación del gol y el resultado final fue otro.

A los 23 minutos del primer tiempo, con todo el conjunto oriental en campo peruano, Michael Guevara mandó un pase largo, a la espalda de los centrales, para Guerrero que arrancó de atrás, avanzó, eludió al portero Muslera y marcó el 1-0 momentáneo. Luis Suárez se encargó de poner el 1-1 final ante la desazón del Sergio Markarián.

Paolo Guerrero es uno de los jugadores de la actual Selección Peruana que más veces enfrentó a Uruguay. En total, fueron 12 encuentros los disputados del delantero frente a los ‘Charrúas’.

Continuando con la racha el delantero peruano llegó a Uruguay en 2012 con la consigna de anotar. Se jugaba la sexta fecha de las Eliminatorias rumbo a Brasil 2014 en el mítico Centenario. El equipo local se adelantó rápidamente con dos goles, pero en un momento de confusión por el autogol de Diego Godín, Paolo marcó el empate transitorio de un partido que acabó 4-2 a favor de ellos. En un lateral hecho por Luis Advíncula, y tras un mal despeje de Edigio Arévalo Ríos que acabó pivotando el balón al área, el ‘9’ aguantó la marca de Godín, paró el balón con el pecho y casi cayéndose la mandó a guardar .

En el UnoxUno tan histórico y característico de El Comercio, el periodista Elkin Sotelo destacó la actuación de Guerrero. “El corazón de Perú. Anotó el segundo gol nacional soportando la pesada marca de Godín, la bajó de pecho y convirtió de media vuelta. Se descontroló por algunos fallos del árbitro. Preocupó mucho a los celestes cuando tuvo la pelota. Nadie le debe quitar la cinta de capitán”, escribió. La última oración se reafirma cada día desde que asumió liderar a una generación que nos llevó al Mundial después de 36 años.

UnoxUno de Deporte Total tras la caída de Perú (4-2) ante Uruguay por las Eliminatorias rumbo a Brasil 2014.

El último festejo de Guerrero ante la selección uruguaya fue en ese triunfo por 2-1 en abril de 2017. Aún no lo sabíamos, pero estábamos acercándonos más a Rusia. Ante un Nacional repleto, y luego de que Carlos Sánchez se encargara de poner el 1-0 para ellos, Paolo recibió un pase largo de Yoshimar Yotún, aguantó en carrera el embate de Godín -el que más lo sufrió- que terminó cayéndose y con un derechazo venció al portero Muslera.

“ Es el Paolo que todos queremos ver. Goleador, líder, entregado a lo que el equipo puede darle . Lo extrañaremos ante Bolivia”, analizó el UnoxUno de Deporte Total en su edición de papel calificando al delantero con ocho puntos.

No descubrimos nada si decimos que Paolo Guerrero es un crack. Pero la descripción de sus cuatro goles ante Uruguay nos descifran un poco algunas de sus características: es un ‘9’, un killer, que no necesita asociación alguna para resolver; puede generarse solo los goles. Por eso lo respetan los rivales, por eso lo adoramos. Y este jueves Perú necesita a ese Paolo que es guerrero.

