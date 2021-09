Conforme a los criterios de Saber más

Que no sean once guerreros, que sean nueve mil. Que Paolo recupere los aplausos perdidos, que Cueva termine su reconciliación con el respetable. Tiene que ser hoy. Esta noche ante Uruguay (8 p.m.), Perú está obligado a tomar el impulso pendiente. No es exagerado decir que probablemente estemos ante el partido más importante de estas Eliminatorias para Qatar 2022. Otra vez frente a los charrúas, otra vez en la hora decisiva, en los segundos de descuento para seguir soñando.

La selección ya conoce este camino. Las últimas clasificaciones mundialistas tienen a Uruguay como una valla ineludible . Saltar ese obstáculo marcó el paso para llegar a la meta con una sonrisa. Ocurrió en 1981, luego de la victoria en el Centenario, y lo volvimos a vivir en marzo del 2017, con el cardíaco 2-1 en el Nacional.

Para la clasificación a Rusia 2018 mucho se ha hablado del gol de Paolo Hurtado en Quito, del tiro libre de Guerrero ante Colombia o del tanto de Farfán a Nueva Zelanda. Sin embargo, esa ruta ganadora comenzó a recorrerse con la trabajada victoria ante los charrúas en Lima. A partir de allí, el once de Gareca navegó invicto en casa e imparable hasta sellar su vuelta a una Copa del Mundo .

El “Centenariazo” de 1981

La historia del fútbol uruguayo comenzó a escribirse con tinta indeleble no solo con la obtención del Mundial de 1930, sino también con la victoria en la final de la Copa del Mundo 1950. Hace 61 años, once hombres vestidos de celeste derrumbaron la alegría brasileña. El ‘Maracanazo’ de aquel año sigue siendo un patrimonio del orgullo charrúa. Sin embargo, en el recuento de Eliminatorias, Uruguay también sufrió una caída inesperada como local, en un momento clave. Ocurrió hace casi 40 años, en el estadio Centenario de Montevideo, un 23 de agosto de 1981.

Perú vs Uruguay, eliminatorias 1981. (Foto GEC Archivo Histórico)

El cuadro uruguayo llegaba como favorito al haber ganado el título en un torneo para campeones del mundo. Para esa victoria histórica de Perú, tuvieron que aparecer en su mejor versión jugadores como Julio César Uribe, Guillermo La Rosa y José Velásquez. El once que mandó Tim al campo de juego esa tarde estuvo formado por: Quiroga; Duarte, Díaz, Chumpitaz, Rojas; Velásquez, Cueto, Uribe; Barbadillo, La Rosa y Oblitas. Aquel 2-1 marcó el camino para la clasificación a España 82. El empate 0-0 en Lima, el 6 de septiembre, solo fue el trámite previo para que la ‘blanquirroja’ selle su cuarta participación mundialista.

Nuestro primer triunfo por eliminatorios en Montevideo fue el 23 de agosto de 1981 y lo consiguió nuestra gran selección que a la postre clasificó al Mundial de España 82. Ese día los asistentes al Estadio Centenario quedaron maravillados con el buen juego de nuestro equipo que estuvo integrado por Jaime Duarte, Héctor Chumpitaz, Rubén Díaz, José Velásquez, Roberto Rojas, Ramón Quiroga, Gerónimo Barbadillo, César Cueto, Julio César Uribe, Guillermo La Rosa y Juan Carlos Oblitas. (Foto GEC Archivo Histórico)

La reinvención del 2017

Aquel cierre del partido de marzo del 2017 fue cardiaco. Nivel extremo de tensión. El tanto de Edison Flores, que nos daba un triunfo 2-1 ante un rival de jerarquía como Uruguay, también fue un soplo de vida . Para qué ganar si no vas a sufrir. Suena a verso de bolero, pero ese parece ser el destino eterno de una selección peruana de fútbol. Con un jugador menos, en aquella jornada, Uruguay se multiplicó con su amor propio genético y se lanzó en los últimos minutos a buscar ese empate que no los desacomodara tanto en la tabla de posiciones de estas eliminatorias.

Flores y Paolo Hurtado fallaron goles increíbles en los descuentos. Las líneas telefónicas de todos los cardiólogos del país colapsaron, después de ese cabezazo de Diego Godín en el minuto 94 que nos iba a obligar a escribir los textos repetidos, con los lugares comunes de una frustración.

Paolo Guerro y Diego Godín se han enfrentado en seis partidos oficiales a nivel de selecciones | Foto: REUTERS

Ese partido confirmó un Perú en crecimiento. La blanquirroja superó a la celeste con juego colectivo y algunas individualidades como Guerrero y Yotún en sus mejores versiones. La cancha del Estadio Nacional se mostró impecable. Una alfombra verde que garantizó esa propuesta que tanto había planificado Ricardo Gareca en los últimos entrenamientos en la Videna de San Luis. Toque y asociación, el estilo peruano, el ADN de nuestro fútbol llevado a una versión moderna. Más allá de algunas descoordinaciones en defensa, lo de Perú a diferencia de otras fechas esa vez fue parejo desde el primer minuto hasta el cierre del cotejo. Para firmar con sangre esa victoria que tanto nos faltaba.

Fue un excelente encuentro de Yoshimar Yotún. Aplicado, veloz y repleto de calidad en el servicio. Su mejor encuentro en este proceso de Gareca. Tan acertado para la recuperación como para lanzarle ese servicio preciso a Paolo Guerrero. El ‘9’ apareció como si estuviera filmando la segunda parte de su película biográfica. Paró el balón y aguantó a Godín como si lo hiciera en una coreografía cinematográfico. Gol hermoso. Gol que que devolvió el alma después de ese tanto de Sánchez que nos hizo recordar el partido del 2013 (Eliminatorias 2014). Esa noche de terror que quedó en el olvido hace cuatro años. Y que no volverá.

En la segunda mitad del partido Edison Flores convirtió el 2 a 1 a los 62 minutos, marcador con el cual culminaría el partido para satisfacción de la afición peruana. (Foto GEC Archivo )

Todos aptos

La Blanquirroja cerró su preparación ayer en el Estadio Nacional y se confirmó que no hay problemas de lesiones. Luis Advíncula, que llegó golpeado de Argentina, podrá estar en el once titular. Y lo de Paolo Guerrero desde el arranque también es una certeza.

“Paolo está para 90 minutos, al igual que todos los jugadores convocados. Hemos elegido de acuerdo a los que consideramos que están para todo momento”, dijo Ricardo Gareca ayer en su conferencia de prensa. Por el lado rival, el ‘Maestro’ Tabárez habría decidido jugar con dos puntas, y los elegidos para reemplazar a Cavani y Suárez serían Maximiliano Gómez y Brian Rodríguez.

Que vuelva Paolo nos permite caminar por la calle de las buenas sensaciones. Guerrero le anotó a Uruguay un gol clave en el 2017. Lo necesitamos a él, a los otros diez y a los nueve mil espectadores que acompañarán a la selección después de 22 meses de ausencia.

Todos tenemos que ser guerreros esta noche. No hay más postergaciones para festejar en casa en estas Eliminatorias. Como en otras tantas veces, con Uruguay comenzamos a definirnos la clasificación. Lo de hoy solo podrá ser dos casos: el inicio de una prolongada ilusión o el prematuro desencanto de la vida sin un Mundial.

