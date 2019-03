Perú vs. Venezuela: día, hora y canal del partido por la fecha 2 del Sudamericano Sub 17

Hay una nueva chance para seguir con vida. La selección peruana tuvo un debut agridulce en el Sudamericano Sub 17 y ahora debe ponerse las pilas, darle vuelta rápido a la página y pensar en el choque contra Venezuela, clave en sus aspiraciones de clasificar a la siguiente fase del torneo.

Tras la primera fecha del grupo A del Sudamericano Sub 17, el único que puede sentirse tranquilo es Bolivia, que descansó en esta jornada y vio como sus rivales no se sacaron ventaja. Perú empató sin goles con Chile y ahora tendrá que sumar de a tres ante Venezuela si no quiere complicar sus chances de clasificación.

El Perú vs. Venezuela, próximo choque del equipo que dirige Carlos Silvestri, será el sábado 23 de marzo desde las 7:30 de la noche en el mismo estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Recordemos que las entradas son gratuitas y que el aliento para estos chicos es más que importante.

Ecuador, Venezuela, Chile y Perú quedaron igualados con un punto en la tabla de posiciones y la próxima jornada descansará el cuadro 'mapochino' y debutará Bolivia, la otra integrante del grupo.

En un torneo tan corto no se puede desperdiciar ninguna oportunidad y la bicolor lo tiene claro.