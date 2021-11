Conforme a los criterios de Saber más

La selección de Venezuela está abrumada de resultados y situaciones adversas. Se viene el partido contra Perú este martes en Caracas y la ‘Vinotinto’ buscará levantar cabeza con un triunfo que le permita respirar, aunque ya esté prácticamente ahogada, sin chances de clasificar al Mundial Qatar 2022.

El combinado venezolano está sepultado en el último lugar de la tabla de posiciones con solo siete puntos, que se resumen en dos victorias, un empate y 10 dolorosas derrotas. Nueve puntos le separan de los puestos de repechaje y lo más probable es que no logre revertir esa realidad .

El siguiente rival de Venezuela es Perú, que necesita ganar en condición de visitante para seguir soñando con el Mundial de Qatar 2022. La ‘Blanquirroja’ está en el séptimo lugar con 14 puntos y una victoria en Caracas le acercaría a sus aspiraciones.

Será un duelo muy especial para ambas selecciones. Todo puede pasar en la capital venezolana. Hay estadísticas, presentes irregulares, y muchas cosas más de por medio. El pronóstico es totalmente reservado.

Las razones del presente adverso de Venezuela

Conversamos con cuatro periodistas venezolanos para que nos den más detalles de los diversos factores que motivan el mal presente de la ‘Vinotinto’. Nos atendieron Esteban Rojas, corresponsal en Caracas de la Agence France-Presse (AFP); Sergio Musella del medio estadounidense “La Opinión”; Alfredo Coronis de DirecTV Sports Venezuela; y Stefany Álvarez, quien reside en el Perú desde el 2018 y actualmente trabaja en el canal Daniel Peredo Legado con el programa “A Ras de Cancha”.

Esteban Rojas apunta a dos razones muy importantes: la inestabilidad institucional por “conflictos internos duros en la Federación Venezolana de Fútbol (FVF)” y la inestabilidad económica, que responde a la difícil situación que atraviesa el país .

“Inevitablemente, esto se ha venido reflejando en los resultados de la selección, porque la preparación se ha visto muy afectada y porque no ha habido confianza en los ciclos”, señala.

Sergio Musella va por la misma línea. Él explica que la salida de José Peseiro por las deudas de 14 meses de sueldo que presentaba la selección de Venezuela, además de la situación de la FVF con la intervención de la FIFA, a raíz de “la detención y posterior fallecimiento del entonces presidente de la Federación Jesús Berardinelli”, han sido determinantes para el gris presente de la ‘Vinotinto’.

“Esto genera que dentro de la Federación ocurrieran algunos problemas políticos y económicos, lo cual terminó dejando al seleccionador y su cuerpo técnico sin su pago. Además, cuando el proyecto de Peseiro estaba empezando a crecer se juntaron varias cosas, como el incidente extradeportivo de la última Copa América tras el contagio masivo”, señala.

Alfredo Coronis también coincide con sus colegas en que el principal problema es la inestabilidad federativa de Venezuela. Las disputas políticas en la FVF no han permitido que el buen trabajo en categorías menores de la ‘Vinotinto’ tenga frutos con la selección mayor .

“Para esta generación se esperaba que se hiciera una amalgama muy buena entre los futbolistas ya consagrados en Europa, como Tomás Rincón y Salomón Rondón, y los subcampeones del mundo sub-20 en el 2017. Lamentablemente, en lo federativo todo fue mal”, indicó.

Por su parte, Stefany Álvarez apunta que la actualidad adversa se debe a diversos inconvenientes en la plantilla, comando técnico y la Federación. “Desde que renunció sorpresivamente Rafael Dudamel, no existe una estabilidad para un proceso rumbo a las Copas América o Eliminatorias sudamericanas”, consideró.

Perú vs. Venezuela, un duelo intenso

Perú afrontará un reto muy importante y complicado en Caracas. La ‘Blanquirroja’ buscará una victoria de visita a Venezuela, terreno donde no celebra un triunfo desde 1997 . Las estadísticas están hechas para romperse y eso es lo que intentará el equipo de Ricardo Gareca, aunque no será nada fácil.

En las presentes Eliminatorias, Venezuela solo ha sumado siete puntos de 39 posibles. Todos los sumó de local en el Estadio Olímpico (U.C.V.), el mismo escenario donde jugará contra Perú.

“Este es, en teoría, el último partido del técnico interino Leonardo González, que asumió después de la salida de Peseiro. Hay expectativas de que haya un cierre de ciclo con un resultado positivo. Pero la verdad es que el ambiente alrededor de la selección está bien frío, porque no hay ninguna posibilidad de meterse en la clasificación al Mundial. Es un equipo que está de capa caída”, indica Esteban Rojas.

Sergio Musella reconoce que los partidos entre Perú y Venezuela son muy intensos y parejos. “Hay una paridad bastante importante en los últimos años”, expresa. Sin embargo, el periodista cree que la ‘Blanquirroja’ tiene una relativa ventaja en este encuentro, porque llega muy motivada para pelear por los puestos de clasificación, mientras que la ‘Vinotinto’ no .

“El Estadio Olímpico se ha vuelto un fortín. Salvo el partido contra Argentina, que se perdió, Venezuela ha sacado resultados muy positivos: ganó a Chile, empató a Uruguay, ganó a Ecuador. Precisamente para este partido contra Perú es una opción. Sin embargo, Venezuela no está en una situación para dejarlo todo en la cancha”, señala.

Alfredo Coronis aseguró que en Venezuela siempre se ha visto a Perú como “un rival que hay que ganar sí o sí”. No obstante, también hace hincapié en el enorme crecimiento de la ‘Blanquirroja’ en los últimos años. “Una victoria puede servir para mitigar el terrible momento de la ‘Vinotinto’, aunque a Perú se le mira con mucho respeto y cautela por lo que viene haciendo”, señaló.

Por último, Stefany Álvarez asegura que Venezuela intentará mantener la racha de 24 años sin perder como local ante Perú, principalmente a través de sus individualidades. Pero “la selección peruana tiene un poco más de argumentos deportivos que la ‘Vinotinto’ para este partido” .

La ausencia de Salomón Rondón

La selección de Venezuela está lidiando con la ausencia de Salomón Rondón desde hace un año. El delantero de la ‘Vinotinto’ solo jugó dos partidos de las presentes Eliminatorias (1V 1D) y se perdió todos los demás cotejos .

La condición física del futbolista de 32 años no ha sido la mejor en los últimos meses. Él mismo expresó su situación adversa en un comunicado, tras no ser considerado en la convocatoria para los duelos contra Ecuador y Perú.

Los cuatro periodistas venezolanos coinciden que la ausencia de Rondón ha sido fundamental para el terrible presente que vive la ‘Vinotinto’ en las Eliminatorias. Se extrañan mucho sus goles, además de su importante presencia como “voz de mando” y máximo referente dentro del plantel.

“Está demostrado que no hay un ‘9′ de área como él. Es nuestro goleador histórico y aparte es un líder nato en el vestuario. Hace mucha falta sobre todo porque han ocurrido muchos incidentes de indisciplina en las últimas convocatorias. Hace falta la mano dura de un capitán como él. Creo que más allá de su potencial goleador, se le extraña su liderazgo en la cancha y en el vestuario”, explica Alfredo Coronis.

Pese a que Rondón es garantía de muchos goles para la selección de Venezuela, Stefany Álvarez considera que el joven Eric Ramírez ha logrado ocupar perfectamente el vacío que dejó el experimentado delantero del Everton. No cree que le haya quitado el puesto, pero sí ha sabido cómo contrarrestar su ausencia.

“Hace falta la experiencia, jerarquía, actitud que aporta Salomón Rondón cuando juega con la ‘Vinotinto’. Siempre es una baja sensible. Pero Venezuela puede contar con un gran delantero como lo es Eric Ramírez de 22 años, con una gran carrera por delante, como ahora ya lo tiene con Dinamo de Kiev. Él se ha encargado de asumir con tanta responsabilidad de delantero centro en Venezuela, que ha hecho que no se extrañe tanto a Rondón”, indica.

¿José Pékerman, el elegido?

En los últimos días, el nombre de José Pékerman ha resonado con fuerza en el entorno de la selección de Venezuela. El experimentado entrenador argentino podría tomar las riendas de la ‘Vinotinto’ a partir del 2022, pero aún nada es seguro.

La información que maneja Esteban Rojas es que, en efecto, hay negociaciones bien avanzadas entre Pékerman y la selección de Venezuela, pero que no están cerradas. “Incluso se decía que podía ser anunciado antes de esta doble fecha, lo cual no se concretó”, dice. Ahora, también surgen dudas sobre la adversa situación económica en la ‘Vinotinto’, que podrían determinar una operación frustrada para la llegada del técnico de 72 años.

Justamente, Alfredo Coronis hace énfasis en ese contexto dudoso. “A nadie en Venezuela le cuadra que si aún no le han pagado los 14 meses de deuda a Peseiro, sí va a existir dinero para traer a Pékerman”, expresa.

Eso sí, todos coinciden que la llegada de José Pékerman puede ser muy beneficiosa para la selección venezolana, aunque probablemente no sea la solución que necesita realmente. Puede aportar mucho a la ‘Vinotinto’, tras su gran experiencia a nivel de selecciones, pero debe tener la garantía de cierta estabilidad y condiciones óptimas para trabajar tranquilamente con el plantel.

“Sería probablemente el entrenador más importante que haya dirigido a Venezuela en caso de concretarse. Tiene mucho conocimiento de desarrollo de talento y eso es muy importante para una selección como esta, que va a pasar por un proceso de renovación... Yo no lo veo como un salvador, pero lo que sí es seguro es que Pékerman, para poder funcionar, requiere que tenga las condiciones de trabajo que no tuvieron los antecesores”, explica Esteban Rojas.

En lo mismo coincide Sergio Musella, quien acepta que Pékerman es un estratega con muchas virtudes; sin embargo, no cree que se solucionen los problemas con él. “No es fácil, sobre todo en un país con tantos problemas como este...Le puede dar muchas cosas positivas a Venezuela, pero por la situación actual del fútbol venezolano no creo que aguante mucho tiempo acá”.

Por su parte, Alfredo Coronis apuntó que si se concreta la llegada del entrenador argentino, una de sus exigencias será la reformulación de las selecciones inferiores de la ‘Vinotinto’. “Puede ayudar a reconstruir la estructura futbolística del sistema de selecciones de Venezuela”, asegura.

Por último, Stefany Álvarez también duda de que Venezuela pueda escapar de la crisis actual con José Pékerman al mando del equipo, pues son diversos factores los que han contribuido a los constantes contratiempos de la ‘Vinotinto’. “Los problemas de Venezuela no son solamente no jugar bien o no contar con un planteamiento táctico sólido. Hay muchos problemas detrás”, advierte.

