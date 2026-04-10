La selección de Perú se juega un partido clave ante Venezuela por la fecha 4 del Sudamericano Sub 17 2026, en un duelo que podría definir su continuidad en el torneo. La ‘Bicolor’ llega con la obligación de sumar un triunfo para mantenerse con opciones, ya que un empate o una derrota complicarían seriamente sus aspiraciones en la fase de grupos. El encuentro se disputará este viernes 10 de abril en el Estadio Ameliano ubicado en Villeta, Asunción, Paraguay. El choque, que se jugará desde las 3:00 p.m. (hora peruana), podrá seguirse en vivo por DSports, Caracol TV, RCN, Sport TV y Canal 13.

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