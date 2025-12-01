Ver Perú vs. Venezuela EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en Estadio Metropolitano de Lara por la cuarta fecha de la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina 2025 . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 2 de noviembre de 2025, a las 6:00 de la tarde (hora peruana), que son las 7:00 PM de Venezuela; las 8:00 PM de Paraguay, Chile y Argentina; las 5:00 PM de México y las 12:00 AM de España. ¿Dónde ver? DIRECTV Sports y DGO lo pasarán para todo el continente sudamericano. Además, en Venezuela lo transmitirán también por Televen. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.