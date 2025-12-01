Ver Perú vs. Venezuela EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en Estadio Metropolitano de Lara por la cuarta fecha de la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 2 de noviembre de 2025, a las 6:00 de la tarde (hora peruana), que son las 7:00 PM de Venezuela; las 8:00 PM de Paraguay, Chile y Argentina; las 5:00 PM de México y las 12:00 AM de España. ¿Dónde ver? DIRECTV Sports y DGO lo pasarán para todo el continente sudamericano. Además, en Venezuela lo transmitirán también por Televen. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.