Perú vs Venezuela EN VIVO EN DIRECTO vía Movistar Deportes: esta noche por el Sudamericano Sub 17

Perú vs. Venezuela EN VIVO EN DIRECTO: por la fecha 2 del Grupo A del Sudamericano Sub 17. El partido se jugará en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El choque está pactado para las 7:30 de la noche (hora peruana) y será transmitido por Movistar Deportes. Sigue el minuto a minuto de este partido que puede acercar a una de estas selecciones a la siguiente ronda.

Luego de una primera fecha llena de empates en el grupo A, Perú y Venezuela están obligados a ganar si no quieren verse complicados en su intento por llegar al hexagonal final del Sudamericano Sub 17 que otorga cuatro plazas al Mundial de la categoría que se disputará en Brasil, este año.

Perú vs Venezuela EN VIVO EN DIRECTO: horarios del partido

18:30 horas - México

19:30 horas - Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

20:30 horas - Venezuela, Bolivia

21:30 horas - Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil

00:30 horas del domingo - Reino Unido

01:30 horas del domingo - España, Alemania, Italia, Francia

El equipo de Carlos Silvestri dejó una buena impresión en el debut ante Chile, pero no pudo completar el buen juego desplegado con un gol. Pero atrás ya deben haber quedado los nervios del debut en la selección peruana que está obligado a ganar si no quiere despedirse pronto del torneo que se disputa en Lima.

No se planean realizar grandes modificaciones en el equipo titular por lo que el ataque de la bicolor otra vez estaría comandado por Yuriel Celi, Carlos Ruiz y Sebastián Cavero. Las casas de apuestas le dan cierto favoritismo al euqipo bicolor, pero la Vinotinto quiere demostrar que los buenos resultados en el fútbol es a nivel general y no solo de las selecciones sub 20 o mayor.

Solo el triunfo vale en este choque. La selección peruana no tiene margen de error si quiere volver a un Mundial de esta categoría y más cuando es el anfitrión del torneo. Los hinchas asistirán de forma masiva al estadio, como en el debut y ellos deben regalar una gran alegría a su fanaticada.