El hincha que se metió a la cancha, amado y odiado por los hinchas de Universitario, quienes no le perdonan haber dirigido a Sporting Cristal en el 2005; José del Solar, hizo un paréntesis a su reencuentro familiar en España y analizó la resurrección de la selección peruana después de ganar a Bolivia en Lima, el último jueves. Además, el ex seleccionador pronostica que el “equipo de todos” dará la sorpresa en Caracas, este martes cuando visiten a Venezuela. El tridente que conjugó buen juego con goles, integrado por Sergio Peña, Christian Cueva y Gianluca Lapadula, también fue motivo de elogios por parte del ahora entrenador de César Vallejo.

Además, “Chemo” reveló que, cuando fue técnico de la “U”, en las temporadas 2010 y 2014, trató de convencer a dos históricos uruguayos para ponerse la crema, aunque sin éxito: Álvaro Recoba y Diego Forlán. Ahora, escuchar que su sobrino, Alfonso Barco del Solar, está por convertirse en jugador crema, despierta en él gran expectativa.

–Ganar a Bolivia era necesario para recuperar la esperanza y seguir tentando el repechaje al Mundial...

Todos sabíamos que a Bolivia se le iba a ganar. Ellos son fuertes cuando juegan en La Paz, pero una vez que sale es una selección ganable, y lo hizo con autoridad. Yo sí me esperaba un triunfo contundente como el que mostró, definitivamente.





–Hace 24 años que no se le gana a Venezuela de visita. ¿Cómo romper esa mala racha?

Por más que Venezuela se ubique en la última posición de la tabla de las Eliminatorias, será complicado. Jugar en Caracas no es fácil. Será un rival duro. Ahora, yo veo muy bien a la selección, con los conceptos claros, comprometidos. Para mí no sería una sorpresa que Perú gane. Yo creo que lo hará, y si son capaces de hacerlo, se meterán de lleno en la pelea por ir al Mundial. Hasta un punto sería importante, se quedarían con opciones reales para los siguientes partidos que faltan.

–¿Cómo analizas el crecimiento futbolístico de Sergio Peña?

Yo cuando llegué a la San Martín, lo trajimos al club, y era un chico con condiciones, que había jugado en Alianza unos cuantos partidos y con nosotros se consolidó. Era atrevido, de muy buen remate de fuera del área, con cambio de orientación y ha destacado. A mí me da mucha alegría, es un buen chico, es digno de elogio, se ha esforzado. Le costó meterse en el once titular de la selección y ahora nadie se imagina un equipo de Perú sin Sergio en la cancha. Yo me pongo contento porque es un buen muchacho.

–A Christian Cueva no lo dirigiste, pero siempre intentaste tenerlo en tus equipos. Cuando está inspirado, no hay nada que lo detenga dentro de una cancha.

Sí, nunca lo he dirigido, pero lo conozco. Yo lo quise traer a Universitario cuando él estaba en Rayo Vallecano, y el director deportivo es mi amigo, que ahora está en el Celta de Vigo. Hablé con él para que lo prestarán, pero no se pudo. Después también como Christian es trujillano, y ha jugado con la Vallejo, viene a entrenar con nosotros. Es un chico noble. En la selección, es un talento puro. A Christian hay que dejarlo ser dentro de la cancha, lo que hace el “Flaco” Gareca. Por eso tiene buen rendimiento. Nos ha dado muchas alegrías a todos los que vemos a la selección.

–La consolidación de Renato Tapia en Celta de Vigo, tu ex equipo, resultó beneficiosa para la selección peruana. ¿Cómo lo ves?

Jugar en el campeonato español no es fácil. Es un torneo muy competitivo, duro, y Renato lo hizo muy bien en Vigo. Yo sé, porque tengo amigos en el organigrama del club, y me hablan muy bien de él. El hecho de que sea peruano y esté triunfando es motivo de alegría para todos. No es lo mismo triunfar y jugar en la liga española que en otro lado. Tiene un mérito grande, lo que ha comenzado hacer Luis Abram en Granada también es digno de elogio.

–En los 90′, abriste puertas a más compatriotas cuando jugabas en España.

Fue una década de vacas flacas de nuestro fútbol. Al principio de los años 90, jugaba afuera, después no había ningún futbolista jugando en el extranjero. Luego Juan Reynoso se fue para México, Percy Olivares, Nolberto Solano, ya comenzaron a irse, no en gran cantidad, pero siempre encontrarán un talento en los futbolistas peruanos.

–Lapadula se reencontró con el gol. ¿Cómo evalúas su rápida adaptación a la selección?

Se lo ha ganado. Desde que llegó, el chico ha demostrado un compromiso grandísimo y en la cancha va a cien por hora. Tiene una actitud grandísima, una voluntad gigante y con la pelota sabe también. Tiene buenos controles, buena técnica, es goleador. Se lo ha ganado con todo derecho, lo está haciendo bien. Eso es bueno, pues aparece un futbolista más con condiciones para nuestra selección.

–Paolo Guerrero está en plena rehabilitación, probablemente retorne en tres a cuatro meses. ¿Todavía tiene vigencia para la selección?

Estaba dando mucha ventaja jugando lesionado. Todos sabemos lo que ha dado, y tiene todavía para dar. Es un chico que se ha cuidado mucho. Estoy seguro que puede dar más, pero primero debe recuperarse bien para estar en buenas condiciones para la selección.

–¿Trataste de convencer al “Chino” Recoba para que venga a jugar por Universitario?

Sí, lamentablemente no se pudo. Yo le tengo un cariño muy grande al “Chino”. Hablé con para que venga a la “U”, a finales del 2010. Había regresado de Italia, y traté de convencerlo, pero él había decidido jugar un par de años en Nacional y retirarse en su país.

–¿Sucedió lo mismo con Diego Forlán?

Sí, lo de Diego fue en el 2014. Ahí hablé con él, regresaba de Europa, estaba en Uruguay. Lo llamé, pues estaba libre, pero se terminó yendo a Japón. Tuve la intención de poder traerlos, hubiese sido genial ver al “Chino” Recoba o Diego Forlán jugando en la “U” aunque sea seis meses.

Alfonso Barco, tu sobrino, está por convertirse en nuevo jugador de Universitario...

Ojalá se pueda concretar. Es un chico con muchas condiciones. Sería importante para continuar el legado Del Solar en Universitario. Jugué yo, mi hermano, Álvaro, y ahora sería Barco Del Solar.

–En la César Vallejo sumas dos años consecutivos jugando Pre Libertadores.

Será importante para un club como la César Vallejo que es ordenado, responsable y que intenta hacer bien las cosas dentro de una realidad económica. Muchos tienen el concepto equivocado sobre el dinero que invierte el club. Nosotros no podemos competir con Universitario, Alianza o Cristal, nuestro presupuesto es menor que ellos. Dentro de esa limitación, nos ilusiona mucho la pre Libertadores que vamos a competir a mitad de febrero. Cuando competimos en marzo, no llegamos bien preparados por las restricciones del COVID-19, no jugamos partidos de preparación. El primer partido que jugamos fue ante Caracas. Además, yo estuve con COVID-19, no entrené con el equipo hasta los primeros días de marzo. No estuve presente. Mi equipo entrenó con mi cuerpo técnico, mientras estaba en casa, en reposo médico. Yo pude reintegrarme dos días antes de la Pre Libertadores, fue mucha ventaja. Ahora es distinto, pues vamos a tener partidos de preparación, y el campeonato empezará el 14 de enero, así que vamos a jugar antes partidos de campeonato.

–¿El equipo sintió la partida del goleador Yorleys Mena a la liga Árabe?

Sí, el año pasado marcó veinte goles, y este año había convertido ocho en la primera fase, era nuestro goleador, pero se tenía que ir. Era mucho dinero para el club y para él, por el contrato que le ofrecían. Somos un plantel corto, no tenemos un presupuesto muy grande para tener veintiocho jugadores. Si te pones analizar el plantel, futbolistas reconocidos o con cierto recorrido, son diecisiete, y completamos con chicos de la casa. Este año tuvimos varias bajas por lesiones y el equipo lo sintió.

–Apostaste por Beto Da Silva y volvió a jugar y anotar en el tramo final con la Vallejo...

A Beto lo conozco desde que estaba en los menores de Cristal, y tiene muchas condiciones. Sigue siendo joven. Yo creo que es un chico que se puede recuperar. Lamentablemente ha tenido muchas lesiones en su carrera y eso ha sido una piedra muy grande en su trayectoria. Nosotros este año hemos tratado de conocerlo un poco más, evitar algunos trabajos que se termine lesionando. Este año ha jugado bastante, pero también se lesionó, no tanto como en Alianza. Es un chico recuperable.

–Sería importante también para la selección peruana.

Si es que Beto está bien, y vuelve a jugar, alejado de lesiones, creo que puede estar de nuevo en la selección. Ahora tiene que buscar continuidad, tener un año de rodaje importante en algún equipo. Esperemos lo que pasa en el 2022. Él tiene contrato con Alianza. Yo hablé con él hace poco y está esperando reunirse con la gente de Alianza para saber lo que pasará. Él sabe que a nosotros nos gustaría que siguiera, pero ya no depende de uno, sino de Alianza.

–¿Cuándo fuiste jugador en Celta de Vigo, hubo la posibilidad de jugar en Boca Juniors?

Sí, me llamó el “Bambino” Viera (técnico de Boca Juniors por entonces), había regresado a Boca Diego Maradona, pero era muy difícil por el tema económico que pedía el Vigo, era competir entre un equipo de España y de Sudamérica. Pero sí, tuve varias conversaciones con el “Bambino”.

