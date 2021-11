Conforme a los criterios de Saber más

Hace 24 años que la selección peruana no consigue una victoria de visita ante Venezuela. La última vez fue el 20 de agosto de 1997 por las Eliminatorias a Francia 98. La blanquirroja goleó 3-0 al combinado llanero y el jugador que abrió el camino del triunfo fue Manuel Marengo. Su tanto destrabó aquel encuentro que hasta la fecha sigue siendo recordado.

Hoy Manuel Marengo tiene una faceta nueva como integrante de Amigos del Fútbol, programa que conduce con Víctor Rivera y Víctor Hugo Dávila. El ex defensor se dio un tiempo para contarnos todos los pormenores del Perú vs. Venezuela, que se jugó en Barinas.

Además de esa gran victoria de la selección peruana, Manuel Marengo habló sobre la actualidad del equipo de Ricardo Gareca. El subcampeón de la Libertadores con Sporting Cristal, en 1997, también analiza el funcionamiento de la zona defensiva donde tiene a 2 conocidos jugando como titulares.

–¿Cómo jugó Perú en aquel triunfo ante Venezuela en 1997?

Ese Perú-Venezuela ganamos 3-0. Yo hice el primer gol. Fue un partido bastante intenso. Obviamente, abrumador por el clima. Se jugó con todo el sol encima. Nosotros teníamos toda la fe. Estábamos muy convencidos de que podíamos traernos los tres puntos y así fue. Dentro del campo hubo mucha comunicación antes, durante y después del partido.

–¿El ambiente en Venezuela era normal o el hincha metía mucha presión?

En esa época eran muy tranquilos. Todo cambia. No tenían esa efusividad con la que se caracterizan en Argentina o Chile. Ellos eran más calmados.

–¿Qué les había dicho Juan Carlos Oblitas en la previa de este encuentro? ¿Alguna indicación en especial?

En la concentración nos habló. Nos dijo que estemos atentos. Que hablemos mucho dentro del campo y que todas las oportunidades que se nos presenten lo hagamos. También nos dijo que en el segundo tiempo íbamos a sentir el desgaste por el recorrido y el sol. Entonces, con más goles que hiciéramos íbamos a jugar con tranquilidad. Y así fue.

Manuel Marengo habla sobre el triunfo de Perú vs. Venezuela en 1997.

–¿Nos podría contar cómo fue tu gol?

Tengo grabado el gol del partido. Fue luego de un córner. Teníamos un tiro libre que se sacó rápido. Germán Carty controla el balón, gira y saca un remate cruzado. Yo llegó de atrás y simplemente la toqué. Me metí al arco con todo y pelota.

–¿Cómo describes tu paso por la selección peruana?

Mi paso por la selección fue muy lindo. Es lo que todo futbolista anhela. Son pocos los que tienen esta gran oportunidad de defender los colores patrios. A mí me tocó, estoy agradecido con Dios por esta oportunidad. Fue lindo representar a millones de peruanos.

–¿Por qué nos cuesta tanto volver a ganarle a Venezuela de visita?

Cada partido es una nueva historia. Venezuela ha evolucionado mucho . Tanto es así que antes nos costaba ganarle de local (Lima). Hoy por hoy, de local, hemos sacado un resultado positivo, pero haciendo más esfuerzo de lo que hacíamos antes. Ellos han evolucionado. Vi el partido ante Ecuador. Técnicamente, Venezuela fue mejor. Con esto te quiero decir, que ellos han mejorado mucho. No será un partido fácil. Venezuela a pesar de estar donde está, va a querer ganarnos sí o sí.

Manuel Marengo: ¿Por qué a Perú le cuesta ganar de visita Venezuela?

–¿Hoy Perú es mejor que Venezuela?

Nadie es mejor que nadie mientras no lo demuestre. Entonces, si analizamos jugador por jugador, Perú esta por encima. Pero eso no te da la seguridad de ganar un partido. Entonces, para ganar un partido hay que trabajarlo y jugarlo bien.

–¿Las eliminatorias son el torneo más complicado para los centrales?

Es complicado para todos. Es donde se hace el mejor fútbol. Tanto así que Centroamérica no quiere jugar acá. México no quiere jugar acá porque sabe que es muy fuerte. Yo creo que para los centrales es bastante duro por la calidad de jugadores que hay. Pero es duro para todos los sectores.

–El central siempre tiene que hablar mucho dentro del campo?

Pero por supuesto. Defensa que no habla no debe jugar. Puede ser muy buen jugador, pero si no habla, cómo se comunica con el compañero. En todo momento, tiene que hablar. Hasta para motivar.





Selección peruana: ¿Cómo fue el gol de Marengo ante Venezuela?

–¿Qué tan complicado es jugar con las críticas encima como lo hizo Christian Ramos?

Christian Ramos ha sido muy criticado, pero valgan verdades: disciplinado tácticamente, lo es. Cierto que todos cometemos errores en esta vida. Él en algún momento tuvo errores que le han costado. Pero también vale decir que las veces que estuvo en el campo los partidos se han ganado. Cómo puedes tú criticar a un futbolista que cada vez que está en el campo se logran buenos resultados.

–¿Hablaste con Christian Ramos sobre los ataques que recibía?

Yo hablo mucho con él. Le digo que tenga la tranquilidad del caso. Hoy por hoy se ha afianzado muy bien con Callens. Es más, se ha ganado un liderazgo en esa zona. He conversado con él. Le dije que esté tranquilo porque estaba haciendo bien las cosas. Que no haga caso porque, solo tenía que escuchar al técnico. Lo que diga el resto que no le importe si es que son críticas destructivas.

–¿Te sorprendió el nivel de Alexander Callens?

Yo lo conozco a Callens desde que estaba en Boys. En el 2010 fue mi último año en Primera y él debutó ahí. Yo le decía “entrena, tú vas a llegar lejos” . Al poco rato vi que se fue y mira ahora dónde está. Yo sí sabía que Callens iba a ser buen jugador y que iba dar la talla. Porque es rápido, concentrado y mete siempre. Desde chico fue muy entregado.

-¿Le hablabas mucho a Callens?

Claro. Yo lo iba a recoger para ir a entrenar. Como él vive en el Callao, yo para llegar al estadio tenía que pasar a una cuadra de su casa. Entonces, me decía “tío recógeme por favor”, me esperaba en la avenida y nos íbamos a entrenar.

Manuel Marengo cuenta sobre su amistad con Alexander Callens.

–¿Cómo analizas la actuación de la defensa peruana en estas Eliminatorias?

Ha mejorado muchísimo. Sabemos que no han estado bien en algunos partidos. Se cometieron errores que nos costaron partidos. Pero cuando hablo defensivamente no quiere decir los cuatro de atrás. Yo me refiero en general. Para defender un arco no solo depende de los cuatro defensas. Ante Bolivia, fue un partido redondo para todos.

–¿Qué tal experiencia de hacer programas en redes sociales?

Es una bonita oportunidad. El proyecto es junto a Víctor Rivera y Víctor Hugo Dávila. Es mi primera vez frente a cámaras. Hemos tenido buena acogida de la gente. Día a día estoy mejorando. Vamos todos los lunes de 8 a 9 p.m. El programa se llama Amigos del Fútbol.

