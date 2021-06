Conforme a los criterios de Saber más

Será el sexto partido ante Venezuela con Ricardo Gareca como técnico de la selección peruana (ya disputó cuatro oficiales y un amistoso). En el estadio Mané Garrincha de Brasilia (hoy a las 4:00 p.m.) se le presenta al ‘Tigre’ una posibilidad de punto de quiebre en su proceso con la Blanquirroja. Y otra vez teniendo como oponente a la escuadra vinotinto. Hay rivales hechos a la medida para cambiar la historia. Ante Venezuela, Perú buscará su clasificación a cuartos de final de la Copa América y marcar el registro de 24 años pasando siempre a la segunda fase de este torneo continental.

Gareca debutó con el equipo bicolor hace más de seis años, en un amistoso con caída 1-0 frente a Venezuela, en Fort Lauderdale. Allí pudo ver por primera vez a Christian Cueva. Allí, además, hizo debutar a Renato Tapia en la volante (quien ya había sido convocado por Markarián aunque sin poder alternar en el campo). Ese mismo año, una victoria 1-0 sobre Venezuela en la Copa América de Chile fue la oportunidad para sellar la clasificación a cuartos de final. (Perú acabó con el tercer puesto). Y también para que Claudio Pizarro anotara su último gol con la Blanquirroja.

Después vinieron los dos partidos de Eliminatorias que marcaron un antes y después en la ruta rumbo al Mundial de Rusia. Los dos partidos acabaron 2-2. El de Lima, en marzo del 2016, impulsó a Gareca para hacer modificaciones en su base de futbolistas convocables. No volvieron más Juan Manuel Vargas ni Claudio Pizarro. Allí se inició la reinvención que se consolidó en la Copa América Centenario.

El equipo de Ricardo Gareca arribó a su hotel de concentración en Goiana, pensando en su siguiente duelo ante Colombia por la Copa América 2021. La ‘bicolor’ cayó goleada ante Brasil, por lo que necesita de una victoria para soñar con la clasificación a la siguiente fase.

La revancha, un año después en el estadio Municipal de Maturín, fue una esforzada igualdad que demostró dos cosas: que esa selección tenía capacidad de reacción y que se estaba volviendo una saludable costumbre sumar de visita en el último tramo de las Eliminatorias.

Meses después, Perú ganó en Quito y empató en Buenos Aires. Cuatro puntos fundamentales para clasificar a la Copa del Mundo. El empate en Lima del 2016 instaló la duda y el punto en Maturín, en el 2017, fue un buen pretexto para volver a creer.

Claudio Pizarro anotó su último gol oficial con la selección peruana en la Copa América 2015, ante Venezuela. (Foto: Agencias).

—El último 0-0—

Ricardo Gareca nunca ha perdido con Venezuela en partidos oficiales. Solo cayó en ese amistoso del debut. El último enfrentamiento nos lleva a la Copa América de hace dos años. Fue una igualdad sin goles para comenzar a probar nuevos nombres pos-Mundial. Luis Abram comenzaba a consolidarse como titular y Carlos Zambrano volvía después de tres años. Además, Christofer Gonzales asomaba como nuevo jugador con apariciones repetidas en las convocatorias de Gareca.

Abram no ha alternado en todos los partidos de Perú, debido a que se está probando a Alexander Callens en esa posición. Zambrano ya no volvió a las convocatorias después de su expulsión frente a Brasil, por Eliminatorias el año pasado, y Christofer Gonzales no fue la Copa América por haberse contagiado de COVID-19 en las semanas previas al viaje.

¿Hacia dónde nos podría llevar este partido con la Vinotinto? Más allá de la clasificación al grupo de 8 finalistas, Gareca también podría resolver dos preguntas: ¿se puede hablar de una recuperación de la selección nacional después de un inicio alicaído en las Eliminatorias? Y también: ¿cuántos nuevos nombres se podrán sumar después de la Copa al universo de convocables? Es decir, aparte de Gianluca Lapadula, ¿cuántos más?

Perú cayó 1-0 ante Venezuela en el debut de Ricardo Gareca

No será una prueba sencilla en el estadio Mané Garrincha de Brasilia. Si bien Venezuela llegó con varias bajas debido a contagios por COVID-19, ayer se confirmó que los ocho jugadores afectados por la enfermedad ya están recuperados. Todos están habilitados para estar en el once llanero ante Perú. De otro lado, Yeferson Soteldo –quien fue baja por lesión en los primeros tres partidos de Venezuela– también se unió a los trabajos a cargo del técnico José Peseiro.

En Perú, la variante fija es la de Miguel Araujo por Christian Ramos (suspensión por amarillas). Asimismo, Gareca evalúa si reemplazará a jugadores “en capilla” con las tarjetas como Yoshimar Yotún y André Carrillo. Si les sacan una amarilla más, no podrán jugar el próximo partido en caso Perú pase a cuartos.

Yeferson Soteldo se alista para volver en el Perú vs. Venezuela. (Foto: @SeleVinotinto)

Sumar ante Venezuela clasifica automáticamente a Perú a la siguiente fase de la Copa América. Si es derrota, solo quedaría esperar que Ecuador no le gane a Brasil. A las seis de la tarde, no solo sabremos si Perú clasificó, también conoceremos a los posibles rivales.

Siempre será una buena noticia avanzar en la Copa América. Pero hoy tiene un significado especial. En tiempos de pandemia, Gareca ha tenido poco margen para ensayar a su equipo ideal, para las Eliminatorias. Sumar un partido más por supuesto que importa.

