La selección peruana continuó este sábado con su preparación, con miras al choque ante Venezuela, por la quinta jornada del Grupo B de la Copa América. El equipo que arrancará el duelo, de seguro está por definirlo Ricardo Gareca, pero lo que ya está confirmado es el grupo arbitral que estará en el compromiso.

De acuerdo a información que dio a conocer la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), la Comisión de Árbitros del organismo determinó que el argentino Patricio Loustau sea el encargado de impartir justicia en el Perú vs. Venezuela, a disputarse este domingo en el Estadio Mané Garrincha desde las 4:00 p.m.

Patricio Loustau estuvo presente en el debut de Perú en la Copa América 2021, ante Brasil. Aquella vez, la ‘Blanquirroja’ perdió 4-0 en el Estadio Nilton Santos, de Río de Janeiro, por los goles de Alex Sandro, Neymar, Everton Ribeiro y Richarlison. Asimismo, el argentino fue cuarto árbitro en el choque de la ‘Bicolor’ contra Ecuador, que acabó 2-2.

Los árbitros que estarán en el Perú vs. Venezuela por la Copa América.

Show Player

Loustau tendrá como asistente 1 a su compatriota Gabriel Chade y como asistente 2 al paraguayo Gabriel Cardozo. Los demás miembros del cuerpo arbitral también son guaraníes: Ebert Aquino, como cuarto árbitro; Derlis López, en el VAR; Juan Benítez, como asistente VAR; y Enrique Cáceres, como asesor de árbitros.

Asimismo, también se conoció la nómina de colegiados para el resto de los encuentros de la Copa América: el chileno Roberto Tobar estará en el Brasil vs. Ecuador, el brasileño Raphael Claus en el Uruguay vs. Paraguay y el colombiano Andrés Rojas en el Bolivia vs. Argentina.