Conforme a los criterios de Saber más

Hay muy pocos videos de la última victoria de Perú en Venezuela (en agosto de 1997). Esos tres puntos fueron decisivos para pelear por una clasificación mundialista hasta la última fecha. Este martes, ante la Vinotinto, las expectativas son las mismas: ganar para sostener la ilusión hasta el 2022. Julinho, hoy panelista de ESPN y del programa “A presión” de You Tube, anotó uno de los goles, en Barinas, en ese 3-0 ante los llaneros. Hoy solo es posible reproducir imágenes difusas de ese encuentro, pero el exdelantero de Sporting Cristal es un testigo de primera fila que nos ayuda a reproducir las imágenes como si estuvieran grabadas en HD.

—¿Qué es lo primero que recuerdas de ese partido ante Venezuela en Barinas?

Me acuerdo que la cancha era muy mala, que hacía mucho calor y que nosotros, los de Cristal, veníamos algo cansados después de jugar la final de la Copa Libertadores. Tuvimos muy poco descanso. Pero lo de la cancha es lo primero que recuerdo, era malísima, la pelota botaba mucho y nos costaba jugar a ras de campo.

—A pesar de todo se te notaba cómodo en ese encuentro...

Es que yo soy de Bahía, estoy acostumbrado al calor, a jugar sin zapatos. Me favoreció la experiencia desde niño, cuando jugaba en arena y en canchas malas. Jugué un muy buen partido en Barinas. Lástima que pocos se acuerden de ese partido. Para ese grupo fue una victoria clave.

—¿Cuánto ha cambiado el fútbol venezolano en estos 24 años?

Muchísimo, ahora es una Venezuela más agresiva y organizado. Se ha profesionalizado bastante. El equipo ahora se ha vuelto muy físico, aunque siento que con Dudamel como técnico estaban mejor. Eso sí, como local han sido durísimos para todos. Hasta empezó un partido ganándole a Brasil.

—¿De todos modos, Perú es el favorito?

Así es, lo único que me preocupa es la cancha del estadio de Caracas. No favorece al equipo que juega por abajo. Cuando fui jugador disputé varios encuentros en Caracas y allá tampoco las canchas son buenas, el césped es muy seco y la pelota da mucho bote. Es clave el tema de la cancha. El partido ante Bolivia ha fortalecido a Perú, estos resultados ayudan mucho a la confianza. Ojalá el partido no se complique tanto.

—¿No te llama la atención que se recuerde tan poco ese partido? Casi no hay videos...

A veces la memoria es frágil. Pero esa victoria en Venezuela fue tan importante como el triunfo en Colombia con gol del ‘Chino’ Pereda. Nosotros quedamos quintos en la tabla y en esa época no había repechaje. Ganarle a Venezuela fue clave para tener opciones hasta la última fecha. Es increíble que solo podamos encontrar uno o dos videos en Youtube.

—¿Te acuerdas con claridad de tu gol?

Por supuesto, hubo un centro que le llegó a Germán Carty, él me pasa la pelota y yo rematé de volea contra el piso, uno de los remates que más me gustaba hacer. Era uno de mis puntos fuertes, yo era muy bueno para definir con la pelota en el aire. En Brasil se trabaja muchísimo eso. No tengo cómo olvidarme ese gol.

—Tu técnico en aquel partido de 1997 era Juan Carlos Oblitas. ¿Cómo analizas su participación en este proceso de Ricardo Gareca?

Es clave, Juan Carlos está usando toda su experiencia en este proceso. Trajo al hombre correcto para la selección peruana. El mérito de Gareca no solo es la parte táctica, sino que ha blindado a todo este grupo. En los noventas, con Oblitas, era así,. Un grupo cerrado, casi con los mismos jugadores siempre. A pesar de las críticas de algunos futbolistas, Gareca les ratifica la confianza. Los mejores técnicos que tuve fueron los que me dieron la confianza. Y eso hace Gareca con esta selección, su manejo de grupo es notable.

Julinho fue titular en el ataque junto a Germán Carty en aquel Perú-Venezuela en Barinas. (Foto: Enrique Cúneo/Archivo)..

—¿Cuál sería el principal diferencial en esta era Gareca?

La táctica, la polifuncionalidad de los jugadores, protegió el grupo. Armó un modelo de juego, encontró el sistema y encontró a los jugadores. Gareca buscó siempre futbolistas de buen pie.

—¿El jugador que representa todo lo que acabas de decir es Cueva?

Cueva ha tenido buenos y malos momentos. Pero Gareca siguió confiando, él decidió cuidar y no castigar. Cada futbolista tiene su propia historia, su propio origen, entorno y educación. Gareca ha ayudado a que muchos futbolistas superen sus problemas: abrazando, apoyando y cuidando. Eso me parece extraordinario. Cueva acabó el partido con Chile siendo el mejor, después fue criticado por el pase fallado ante Bolivia en La Paz. ¿Y ahora? Es uno de los mejores otra vez en la selección. Eso también es mérito de Gareca. Él mantiene su línea de equilibrio, es el mismo con sol y en tormenta. No es de los técnicos que hace cambios para alegrar a la gente.

—¿Y de los técnicos que tuviste a quién te hace recordar Ricardo Gareca?

A Juan Carlos Oblitas, a Paulo Autuori. Son entrenadores que mueren con su grupo, así pierdan o no campeonen. Aprendí mucho con eso y es lo que trato de trabajar en la Sub 17 de Sporting Cristal. Si Perú sigue jugando así, puede clasificar al Mundial. Ojo con eso.

—¿Tocarías el once de Perú para jugar en Caracas?

Gareca irá a muerte con su oncena. Es cierto que ‘Canchita’ Gonzales hizo un gran partido y también que Sergio Peña destacó bastante. Pero yo pienso igual que Gareca: Yotún es clave en el sistema táctico de Perú. Quizá no esté en su mejor momento, pero si le renuevan la confianza, podrá recuperar su máximo nivel.

La selección peruana venció 3-0 a Bolivia por la fecha 13 de las Eliminatorias Qatar 2022 en el estadio Nacional. Gianluca Lapadula, Christian Cueva y Sergio Peña fueron los autores de los goles blanquirrojos. Revive los mejores momentos del partido.

—¿De este grupo de la selección con quién te identificas?

Sin duda alguna, Carrillo y Cueva. El ‘chato’ es un atrevido, que corre, engancha, es muy vivo, soporta el arco. Es la alegría del fútbol, un verdadero abusivo. Y lo de Carrillo es de otro nivel. Cuando veo jugar a Carrillo, pareciera que está enfrentándose con niños. No se le puede quitar la pelota, es superlativo lo que hace, muy atrevido y encarador. Carrillo y Cueva son felices en Arabia, hay que dejarlos allí.

—¿Le renovarías el contrato a Gareca?

Pase lo que pase ante Venezuela el martes, a Ricardo Gareca yo le hago un contrato de por vida. Sin duda alguna. Después de 36 años, Perú llegó a un Mundial. Le hizo un partido extraordinario a Francia. Jugó una buena final de Copa América ante Brasil. Sería un error tremendo que no se le renueve el contrato. Las grandes selecciones del mundo crecen cuando ratifican entrenadores.

MÁS EN DT