Quince horas duró el viaje en bus desde Piura a Lima. Pierina Núñez apenas tenía 13 años y ya había tomado la primera decisión crucial para su futuro: dejar a su familia para perseguir su anhelo de ganarse la vida pateando balones. Era 2013 y llegó a la capital a pedido de Marta Tejedor, entonces entrenadora de la selección peruana que viajó al norte en busca de joyas para la Bicolor. Han pasado nueve años desde aquella decisión. Muchos en su momento dudaron. Ella no. Nunca. Hoy está en el Real Betis B de la Segunda División de España, con 22 años, intentando ganarse un nombre en la élite del fútbol femenino y dejando el nombre del Perú en alto. A miles de kilómetros de su natal Piura, la delantera hace un análisis del crecimiento del deporte en nuestro país y muestra su preocupación por la Copa América Femenina que se jugará en julio.

—¿Cómo te va en esta nueva etapa en el Real Betis B?

Me va muy bien, estoy muy contenta. Pude acoplarme muy rápido al grupo tras mi paso por el Logroño. Ahora estamos disputando la Segunda División de España. El primer equipo del Betis está en Primera, que es mi anhelo.

—¿Cómo se dio tu llegada al Betis?

En el Logroño empecé muy bien la temporada pasada, pero cuando cambiaron al entrenador me empecé a quedar. Con el nuevo técnico dejaron de convocarme seguido. Justo estaba entrenando por mi cuenta, todavía estaba en el Perú. A pocas horas de cerrarse el mercado de pases, mi representante me llamó y me dijo que el Betis me quería. Yo no podía creerlo.

—¿Cómo manejas la presión de estar tan lejos de casa en busca de tu consolidación?

La verdad es que lo tomo con mucha tranquilidad. Soy muy joven, tengo 22 años. Llegué teniendo 19 y sigo aprendiendo del fútbol de acá.

—¿En algún momento pensaste en regresar al Perú?

Sí, por la situación que pasé la temporada pasada, pero menos mal tengo a mi alrededor gente que me apoya mucho, que me aconseja y por eso aún sigo luchando por mis sueños y me mantengo donde estoy.

—Fuiste una de las futbolistas que emigró tras los Panamericanos Lima 2019. De ese año a hoy, ¿cuánto crees que mejoró el fútbol femenino en el Perú?

Muchísimo la verdad. Y creo que sigue creciendo a pasos agigantados. Eso gracias a las marcas que también apoyan. En mi caso, por ejemplo, tengo a Nike que me brinda las mejores herramientas para poder seguir en el extranjero representando a mi país.

—¿Y en la selección también hubo mejora en estos años?

Creo que nos tratan un poco más como profesionales. En el sentido que, por ejemplo, entrenamos en las mañanas y ya no en las noches; lo hacemos en canchas de grass natural y nos dan desayunos y almuerzos. Por ese lado, el cambio ha sido brutal.

—Se acerca la Copa América, ¿cómo crees que nos irá?

Estoy con un poco de ilusión y también preocupada. Lamentablemente no tenemos partidos amistosos pudiéndolos tener en las fechas FIFA. Muchos países sí tienen, pero Perú se está quedando. Yo, así como todas mis compañeras, nos convoquen o no, tenemos muchas ganas de tener partidos amistosos para estar preparadas para la Copa América.

—¿No les han dicho nada si habrá partidos amistosos?

Por lo que yo sé es que habrá un amistoso en junio contra México, a unos días de ir a la Copa América. Eso es lo que tengo entendido. Pero, o sea, ¿en todo este tiempo vamos a tener un solo amistoso? Bueno…

—Por el crecimiento del fútbol femenino el hincha también espera resultados de la selección. ¿Qué decirles ahora que viene una Copa América y hay poca preparación?

Los hinchas obviamente van a querer buenos resultados, pero también se tiene que ver la preparación, ¿no? Se acerca la Copa América y la preparación de la selección mayor no es la adecuada. Debería haber un poco más de apoyo, sacar partidos para medirnos con muchos países y luego llegar a tope a la Copa América.

—¿Se cortó un proceso con la salida de Doriva Bueno, más allá de cómo se dio?

La verdad es que no estaba muy enterada de si había algún proceso cuando estaba el profesor Doriva. Pero nosotras seguimos mejorando. En el amistoso en Paraguay hicimos un buen papel, debemos seguir por ese camino.

Pierina Núñez es la delantera de la selección peruana femenina. (Foto: FPF)

—¿Cuánto ayudará la Liga Femenina a la selección en la Copa América?

Mucho porque el torneo ha crecido en competitividad. El nivel de exigencia es mayor cada año. Así que ayudará mucho que las chicas estén en continua competición para dar lo mejor de nosotras en la Copa América.

—La semana pasada se jugó el clásico femenino en el Monumental por primera vez en la historia. Al otro lado del mundo, ¿qué te pareció?

Es brutal el avance que hemos tenido. Que Universitario juegue en el Monumental, Cristal en el Alberto Gallardo y esperemos que Alianza lo haga en Matute, que hayan buenos estadios y, sobre todo, que el torneo sea televisado es un avance enorme. Me alegra muchísimo porque es una ventana súper grande para que las jugadoras se muestren y puedan emigrar.

—¿Cómo era el torneo local cuando aún jugabas acá?

Lo que todos saben: no era televisado, se jugaba en campos que sinceramente no daban la talla porque ni siquiera se podía jugar. Muchas cosas que han cambiado y me alegra que estemos avanzando poco a poco. Y no solo en Perú, sino en todo el mundo. El fútbol femenino está ganando terreno y va tomando el poder de a pocos.

—En España el Barcelona viene rompiendo récords, haciendo historia jugando partidos en el Camp Nou totalmente lleno…

Sí, la verdad es que es algo muy emocionante. Aquí (España) se vive muy bien el fútbol, son muy apasionados. La gente vive igual el femenino como el masculino.

—¿Cuánto nos falta para creer que el fútbol peruano es profesional?

Mucho. Pero hay equipos como Alianza que ya le van dando importancia a sus jugadoras. Eso me parece muy bien porque así motivan a que las demás chicas se sigan esforzando. Y de ahí estamos nosotras, las que jugamos afuera. Tenemos la responsabilidad de tener una buena imagen, ser referentes de las más pequeñas.

—¿Cuánto ha cambiado tu vida con respecto al fútbol? ¿Cómo era antes y cómo es ahora?

Mi etapa antes era linda y a la vez fea. Linda porque disfrutaba jugando, pero fea porque tuve que dejar a mi familia desde muy pequeña para dedicarme a esto. Ahora en España puedo vivir del fútbol. En el Perú no lo hacía. Mi sueño es que todas las futbolistas en Perú podamos vivir del fútbol.