A poco del inicio de las acciones, se confirmó los nombres de los tres futbolistas que quedan fuera de la nómina de jugadores aptos de la selección peruana que se enfrentará a Uruguay por Eliminatorias.
Se trata de Andy Polo, Matías Lazo y Piero Cari. El primero de ellos por presentar una lesión en las últimas horas y no permitirle acabar las prácticas de rigor.
En el caso de Lazo y Cari se trata de una decisión técnica de Óscar Ibáñez, quien de igual manera los podrá considerar ante Paraguay en Lima.
Otro que se perderá el partido, pero por suspensión pese a estar en la convocatoria, es Renato Tapia.
Perú visitará Montevideo para medirse ante Uruguay el próximo jueves 4 de setiembre, y luego culminarán su participación en Lima frente a Paraguay el martes 9 del mismo mes.
La Conmebol designó como juez central del partido al argentino Facundo Tello.
