Piero Magallanes destacó la oportunidad de vestir la camiseta de la Selección Peruana y consideró que los recientes encuentros internacionales dejaron aprendizajes importantes para afrontar futuros desafíos del combinado nacional.

“Feliz por poder jugar para mi selección. Nos va a servir para el futuro”, expresó el futbolista tras arribar a Lima, resaltando también algunos pasajes positivos mostrados durante los compromisos disputados.

El jugador reconoció que todavía existen aspectos por corregir y remarcó la necesidad de trabajar para sostener durante más tiempo las buenas actuaciones mostradas por la Bicolor en sus recientes presentaciones.

“El análisis lo hará el profesor, pero en lo personal hay partidos buenos y malos como todos. Esperemos poder extender los momentos buenos”, sostuvo Magallanes sobre el balance de esta fecha internacional.

Con esta experiencia acumulada, Magallanes apuntó a seguir creciendo junto al equipo y aprovechar las lecciones obtenidas para que la Selección Peruana llegue mejor preparada a sus siguientes compromisos internacionales.