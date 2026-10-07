Piero Magallanes y su autocrítica tras derrota de Perú ante Canadá: “Hay cosas por mejorar” (Foto: AFP)
Piero Magallanes y su autocrítica tras derrota de Perú ante Canadá: “Hay cosas por mejorar” (Foto: AFP)
/ TIM AUSTEN
Por Redacción EC

Piero Magallanes destacó la oportunidad de vestir la camiseta de la Selección Peruana y consideró que los recientes encuentros internacionales dejaron aprendizajes importantes para afrontar futuros desafíos del combinado nacional.

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