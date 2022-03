Conforme a los criterios de Saber más

Las lágrimas de tristeza de Piero Quispe se secaron cuando, desde las tribunas repletas del Monumental, corearon su nombre y le aplaudieron sin cesar. La reciente derrota ante Barcelona SC en la Fase 2 de la Copa Libertadores representó un golpe muy duro para el juvenil de la ‘U’, que no pudo aguantar los lamentos en el campo, pero lo cierto es que no tiene nada que reprocharse. Con solo 20 años, ha demostrado harto sacrificio y talento, por lo que presagia un futuro bastante prometedor. De hecho, si recién su nombre está revolucionando los titulares de los medios deportivos es porque anteriormente la ‘Joya’ crema no tuvo la chance, que muchos otros tuvieron, de mostrarse con las categorías menores de la selección peruana.

Grandes actuaciones de Piero Quispe actualmente en el torneo local y en Copa Libertadores lo han puesto en la órbita, incluso, de la selección absoluta. No es una casualidad. Destaca sin cesar en su equipo. Sin embargo, poco se conoce de un pasado suyo en las categorías de la ‘Blanquirroja’.

El veinteañero de la ‘U’ nunca ha podido jugar un torneo con las inferiores de la selección peruana. Eso sí, ya sabe lo que es entrenar en la Videna y prepararse para ser el futuro del país, pues ya ha sido llamado años antes para afrontar microciclos de la Sub 20 cuando Daniel Ahmed estaba a cargo del equipo.

Con una gran proyección, Piero Quispe -de categoría 2001- podía tener la oportunidad de mostrarse con el equipo juvenil de la bicolor, pero la pandemia se lo impidió. Los eventos de la categoría fueron suspendidos debido a la crisis sanitaria, por lo que el joven merengue nunca pudo jugar un Sudamericano, como muchos otros sí lo hicieron.

Ecuador's Barcelona Leonai Souza (L) and Peru's Universitario Piero Quispe (R) vie for the ball during their Copa Libertadores football match at the Monumental de Guayaquil stadium in Guayaquil, Ecuador, on February 23, 2022. (Photo by Rodrigo BUENDIA / AFP)

Pero no es el único caso. Junto a él, jugadores como Paolo Reyna, Leonardo Rugel, Axel Moyano, Erick Canales, entre otras figuras emergentes, tampoco pudieron disputar torneos oficiales con la selección peruana Sub 20.

De la misma manera, la gran mayoría de los protagonistas del Sudamericano Sub-17 del 2019, donde Perú quedó a muy poco de clasificar al Mundial de dicha categoría, tampoco tuvieron la chance de volver a mostrarse con la Sub 20. Ahí jugadores claves como Yuriel Celi, Mathías Llontop, Óscar Pinto, Alessandro Burlamaqui y otros más se perdieron su revancha con la bicolor.

Sea como fuere, este grupo de jugadores ahora apunta a la selección absoluta. Tienen muchos años por delante y solo dependerá de ellos mismos ganarse un lugar en la ‘Blanquirroja’, que hoy sigue a cargo de Ricardo Gareca.

Nueva generación a seguir

Siempre es importante trabajar por un futuro mejor que el presente. Si bien la selección peruana está netamente enfocada en los importantes desafíos de marzo en Eliminatorias, ello no es motivo para descuidar a las jóvenes promesas del país. Sin ir muy lejos, la Sub 20 ya volvió a la acción en estos primeros días del mes con el primer microciclo del año dirigido por Gustavo Roverano.

El entrenador uruguayo, quien asumió el cargo de guiar a la Sub 20 peruana desde el 16 de febrero del presente año, citó a un total de 22 jugadores de la categoría -todos de la liga local- en la calurosa ciudad de Chincha, donde está instruyendo y evaluando a todos desde el 1 de marzo hasta el 7 del mismo mes.

En la convocatoria de Roverano destacan seis jugadores de Sporting Cristal y cinco de Alianza Lima, los clubes que más han aportado a esta selección juvenil. Curiosamente, Sebastien Pineau, atacante íntimo, vuelve a vestir la ‘Blanquirroja’ después de que, a finales del año pasado, haya disputado algunos partidos amistosos con el combinado de Chile, su país natal, en el torneo Raúl Coloma Rivas.

También sobresalen los nombres de Joao Grimaldo (Sporting Cristal), Luis Navea (Alianza Lima) y Jorge Tandazo (Universitario) en la citación de Roverano. Los tres han disputado un partido en la Liga 1 2022, pero justamente Grimaldo es quien ha tenido más actividad en el presente año tras disputar la Copa Libertadores Sub-20 con los rimenses, torneo en donde anotó dos goles y dio una asistencia en tres partidos.

De la misma manera, Marlon Perea (otro convocado), quien fue goleador de la última Copa Generación Sub-18 de Perú con Sporting Cristal, también afrontó la Copa Libertadores de la categoría y tuvo buenos números: dos goles y dos asistencias en tres partidos jugados.

Club Convocados (22) Sporting Cristal (6) - Marlo Perea

- Joao Grimaldo

- Joshua Cantt

- Gilmar Parades

- Leonardo Díaz

- Flavio Alcedo Alianza Lima (5) - Carlos Gómez

- Jhoao Velásquez

-Jorge del Castillo

- Luis Navea

- Sebastien Pineau. Universitario de Deportes (2) - Jorge Tandazo

- Jack Carhuallanqui. Universidad César Vallejo (2) - Josué Vargas

- Aldo Olaya. Molinos El Pirata (2) - Lisandro Vásquez

- Juan Martín Peralta. Cantolao (2) - Jherson Reyes

- Jhonny Vásquez. Melgar (1) - Bruno Portugal Asociación Deportiva Tarma (1) - Jimmy Jiménez. Atlético Grau (1) - Alvaro Reynoso.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que este nuevo proceso de la Sub-20 apunta al Mundial Indonesia 2023, que estaba previsto para realizarse en 2021, pero por efectos de la pandemia tuvo que aplazarse dos años . Además, también están previstos los Juegos Panamericanos Santiago 2023, aunque para participar en ambos torneos, la ‘Blanquirroja’ debe luchar por su cupo previamente en un Campeonato Sudamericano.

En ese contexto, jugadores claves como Yuriel Celi, Mathías Llontop, Óscar Pinto, Alessandro Burlamaqui y la gran mayoría de los protagonistas del Sudamericano Sub-17 del 2019, donde Perú quedó a muy poco de clasificar al Mundial, ya no pueden ser considerados para este grupo debido a que tendrán más de 20 años para el certamen en Indonesia.

Locales y extranjeros-

En la convocatoria del primer microciclo también hay ausencias. Si bien todos los nombres que aparecen en la lista pertenecen a clubes del torneo local, resulta importante no olvidar a algunos jugadores con mucha proyección no solo a nivel nacional, sino también a quienes militan en el extranjero.

Hay que tener en cuenta a figuras emergentes en la Primera División y también a jugadores que tuvieron un gran desempeño en la última Copa Generación Sub-18 de Perú: Juan Pablo Goicochea, goleador de Alianza Lima; Joshua Cantt, joven figura de Sporting Cristal; Xavi Moreno, promesa del Sport Boys; Kenji Cabrera y Matías Lazo, canteranos del Melgar; y Sais Santibáñez, ‘joya’ de César Vallejo.

Todos los mencionados no fueron incluidos en este microciclo, pero podrían ser considerados para los próximos según la evaluación de Gustavo Roverano. De hecho, muchos de ellos ya han sido parte del sparring de la selección peruana, por lo que es necesario seguirlos en este tiempo.

Muchos jugadores Sub 20 no convocados en el primer microciclo de Gustavo Roverano han sido sparrings de la selección mayor | Foto: FPF

Ahora bien, en anteriores convocatorias hubo novedades importantes. Lo que más sorprendió en algunos microciclos del 2021 fue el llamado a jóvenes jugadores extranjeros, que tienen la posibilidad de vestir la ‘Blanquirroja’.

El más conocido es Quembol Guadalupe, central alto de 18 años, sobrino del reconocido Luis ‘Cuto’ Guadalupe y primo de Jefferson Farfán. Se formó en las canteras del Sporting Cristal y, desde el 2020, pertenece al Orlando City Academy, donde ha podido compartir algunos entrenamientos con nada menos que Pedro Gallese. Anteriormente, ya ha vestido la ‘Blanquirroja’ en la categoría Sub 15 y Sub 17.

Quembol Guadalupe es uno de los jugadores a seguir en la selección Sub 20 de Perú | Foto: FPF

Asimismo, David Mejía es otro caso conocido. Nació en Lima -padre peruano y madre estadounidense-, pero empezó su aventura futbolística en el país norteamericano. Aunque, eso sí, jugó en las categorías inferiores de la Universidad San Martín entre 2014 y 2017. El volante ofensivo de 18 años pertenece al Atalanta United 2, club con el que firmó su primer contrato profesional en diciembre del año pasado. Un dato no menor es que fue parte de la selección Sub 13 y, últimamente, también ha sido sparring de la selección absoluta.

El área de captación de la FPF, que está en constante búsqueda y contacto de los talentos peruanos en todo el mundo, también pudo convencer a John Cortez (central o lateral izquierdo) y Diego Otoya (volante), ambos jugadores de 17 años y nacidos en Estados Unidos.

¡Comprometidos con el equipo! 🤝



John Cortez y Gabriel Chávez nos cuentan su experiencia en el tercer microciclo de la @SeleccionPeru Sub 17 🇵🇪.#ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/mG2ttkVaug — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) July 29, 2021

Los dos tienen la posibilidad de jugar por la ‘Blanquirroja’, debido a que tienen ascendencia peruana. Actualmente, Cortez milita en el New York Red Bulls Academy y Otoya en el San José Earthquakes Academy. Ambos ya han entrenado en la Videna y esperan seguir haciéndolo para los próximos retos.

Por último, también están jugadores como Gabriel Chávez, lateral de 16 años del New York City Academy, que nació en el estado de Connecticut, pero es de padres peruanos y anteriormente ha pertenecido a la Sub 15 de Perú. Asimismo, Sébastien Vinatea, portero de 17 años nacido en Canadá, y Robin Ottosson, peruano-sueco volante de las inferiores del Malmö, también están en los ojos del técnico Gustavo Roverano.

Jugadores extranjeros Posición Club Edad Quembol Guadalupe Defensa central Orlando City Academy 18 David Mejía Volante ofensivo Atalanta United 2 18 John Cortez Central o lateral izquierdo New York Red Bulls Academy 17 Diego Otoya Volante San José Earthquakes Academy 17 Gabriel Chávez Central o lateral derecho New York City Academy 16 Sébastien Vinatea Portero AS Saint-Lambert 17 Robin Ottosson Volante ofensivo Malmö 17

Todos los mencionados forman parte del universo de jugadores del entrenador uruguayo. Se vienen retos importantes, hay un nuevo Sudamericano en el horizonte, y Roverano jugará un rol bastante importante en el futuro de la selección peruana.

