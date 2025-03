Piero Quispe fue convocado por Óscar Ibáñez a la selección peruana para afrontar los encuentros ante Bolivia y Venezuela por Eliminatorias, sin embargo no tuvo minutos.

Al respecto, el mediocampista de 23 años, lejos de estar disgustado por la decisión técnica, se mostró motivado y tranquilo hasta que tenga su oportunidad en la blanquirroja.

“¿A quién no le gustaría jugar estos bonitos partidos? Vuelvo a mi club a prepararme y, Dios mediante, a venir si es que me convocan”, dijo a la prensa.

“El ‘profe’ (Ibáñez) me ha dado la confianza, pero ya me va a tocar y con la bendición de Dios voy a regresar y aportar en el lugar que me toque”, añadió Quispe.

Finalmente, dejó en claro que en el plantel no piensan bajar los brazos y lucharán hasta el último encuentro. “Faltan cuatro finales y vamos con fe”.

Perú sumó tres puntos durante la última fecha doble de marzo, tras superar a Bolivia y perder ante Venezuela, por lo que comparte el último lugar de la tabla con Chile.