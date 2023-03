Este jueves 9 de marzo, Juan Reynoso anunció la lista selectiva de jugadores del medio local (Liga 1) para un nuevo microciclo de la selección peruana pensando en los partidos amistosos contra Alemania y Marruecos por la fecha FIFA.

En total fueron 18 los jugadores convocados por el estratega de la ‘Bicolor’, pero llamó la atención la no presencia de Christian Cueva, flamante refuerzo de Alianza Lima por los próximos seis meses.

🇵🇪 ¡𝗟𝗼𝘀 𝗲𝗹𝗲𝗴𝗶𝗱𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿 𝗮 𝗹𝗮 '𝗕𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝗿'!



Presentamos a los futbolistas convocados por Juan Reynoso para el microciclo de entrenamientos del 14 al 18 de marzo.#ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/QvTot7t3Gm — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) March 9, 2023

“Cueva no está en la lista porque queremos que respete los tiempos de una buena pretemporada. No complicarlo con que viaje, entrene poco, juegue y algún riesgo de lesión. Los de Alianza Lima me van a matar... De por sí me quieren matar, imagina si lesiono a Christian”, dijo Juan Reynoso sobre el no llamado de ‘Aladino’.

CUÁNDO Y CON QUIÉNES JUGARÁ PERÚ EN LA FECHA FIFA

El 25 de marzo Perú jugará ante Alemania en el Mewa Arena, de la ciudad de Mainz. Tres días después, el 28 de marzo, en el Estadio Metropolitano (Madrid), el himno patrio sonará en el duelo ante Marruecos.

A QUÉ HORA JUGARÁ PERU ANTE MARRUECOS Y ALEMANIA