El enemigo del futbolista -dice la ley- es el periodista que lo critica o el dirigente que lo destrata. Lejos está otro colega de encarnar al rival que le pone piedras. El corporativismo del jugador de fútbol no es diferente al de otras profesiones. El otorongo no come otorongo del congreso tiene versión en el balompié.

Lo que dijo Chorri no es grave ni difiere de lo que muchas personas piensan. ¿Jugamos bien? No del todo. ¿Debimos ganar en casa? Sí, porque no hemos ganado hasta ahora. ¿Empatar en casa es como perder? Para Perú, hoy sí. Los jugadores de la selección, sin embargo, tomaron la frase como una ofensa y salieron con todo contra Chorri tildándolo de “enemigo”. Sugieren, imagino, que lo que dijo el “embajador de la selección” lo pudo mencionar puertas adentro y no en público.

Menos mal que es embajador de la Federación, imagínense si fuese el enemigo 🥴 pic.twitter.com/Ye9M2BtiEy — Renato Tapia Cortijo (@renatotapiac) September 5, 2021

Creen ver en el ‘Chorri’ -no lo dicen, pero se asume- al típico ex jugador pendiente de los cracks actuales, con discurso algo picón por las facilidades de hoy versus las de sus años y defensor a ultranza de su tiempo. Sí, lo que Chorri sufrió en los años 90 con aquel Lucho La Fuente que no le perdonaba una parece reflejarse en como lo perciben a él ahora, una suerte de espejo (no exacto pero sí parecido) a lo que muchos cracks de AFA sienten con los comentarios de Oscar Ruggeri sobre la selección argentina. El recelo entre “los de antes” y “los de ahora” no es versus exclusivo de Perú, pero sí es un caso a ser manejado y atajado de una buena vez.

Se sabe que Chorri es lenguaraz y no tiene filtro. Posee autobiografía lamentable y llena de errores que también prueban su torpeza. Pero los jugadores de la selecciónn le respondieron de la misma manera que ellos dicen criticar, esto es, públicamente. En lugar de una llamada de fono que lo aclare todo “a la interna” tuvimos una riña que fue TT todo el sábado. El fondo de la disputa ha puesto a la selección en una rencilla tonta a horas de su partido ante Venezuela. Innecesario, sin duda.

