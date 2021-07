Conforme a los criterios de Saber más

Penales no existentes, goles legítimos anulados y árbitros sancionados indefinidamente es lo que ha dejado la última semana de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Tras la Copa América, el VAR ha tomado decisiones muy controversiales que han favorecido a equipos como Palmeiras, Fluminense y Atlético Mineiro, todos de Brasil.

Y es que no solamente se le ha criticado la lentitud con la que se analizan las jugadas, lo que perjudica al tiempo de juego, sino que también sus fallos. Basta con revisar el penal revisado por el VAR con el que Palmeiras ganó el encuentro ante la Universidad Católica: una mano dentro de área que, por reglamento, no debería ser sancionada.

Sin embargo, un fallo puede ocurrir en una ocasión, pero el patrón se repitió en más partidos en el regreso de la Copa Libertadores. Como era de esperarse, la prensa internacional ha realizado infinidad de notas e informes sobre lo ocurrido, haciendo más evidente el problema en el fútbol sudamericano.

¿Qué tanto se le critica al VAR y qué errores se cometieron en los partidos por Copa Libertadores? A continuación, un recuento de lo sucedido.

El VAR en Sudamérica, un problema más en la región

Bien decía Frankie Ruiz en una de sus canciones: ‘la cura resulta más mala que la enfermedad’. Y es que el cantante puertorriqueño ha anticipado una realidad. El VAR apareció hace ya 5 años para resolver un problema: el error de los árbitros en ciertas jugadas dentro del partido. Sin embargo, esto, en Sudamérica, no se ve reflejado. Y no es solamente a nivel de clubes, sino también en selecciones.

Solo con recordar el partido de Julio Bascuñán en el Perú vs. Brasil por Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 podría servir como ejemplo, pero en la Copa América hubo más errores similares. Un potencial penal de Thiago Silva tras rechazar con el codo un balón ante Perú; y un claro penal a Charles Aranguiz por parte de Brasil que el árbitro no cobró y no se muestra siquiera la repetición redondean la idea.

Entonces, ¿para qué está el VAR? Si en los momentos donde se le necesita no aparece y, cuando no, cobra un penal o valida un gol. Esto, precisamente, sucedió en la Copa Libertadores en cuatro ocasiones en su reinicio tras la Copa América.

Boca Juniors vs. Atlético Mineiro

En el minuto 34, Boca Juniors generó un ataque que acabó en gol. Un centro desde la banda hizo que la pelota se disputara en el punto de penal y, tras dos cabezazos, Boca Juniors adelanta el marcador. Sin embargo, el VAR indicó que hay posible falta en ataque . Tras la revisión, se determinó que el delantero no hace falta, pero sí un compañero. Entonces, se llamó al árbitro a revisar. Después de ver el video, anula el gol.

¿Cuánto tiempo duró toda esta revisión? Aproximadamente 4 minutos con 40 segundos, según el video de la revisión publicado en la cuenta de Youtube de la CONMEBOL. El problema principal se dio después: los árbitros del partido fueron suspendidos indeterminadamente por “errores graves” cometidos en el partido por Copa Libertadores. No solo se vio la lentitud en la revisión, sino un error grave por anular un gol completamente válido.

AME2150. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 13/07/2021.- Los entrenadores Miguel Ángel Russo (d) de Boca Juniors y Cuca (c) de Atlético Mineiro discuten hoy con la terna arbitral tras el final del primer tiempo, durante un partido por los octavos de final de la Copa Libertadores 2021 en el estadio Alberto J. Armando "La Bombonera", en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Marcelo Endelli /POOL

Universidad Católica vs. Palmeiras

Un error en la decisión del penal generó no solamente un gol para Palmeiras, sino que este equipo tome la ventaja en la ida en el partido jugado en Chile. Un jugador del equipo brasileño manda un centro que choca, primero, en el muslo del defensor para después chocar levemente en su mano.

¿La decisión? Penal y gol para Palmeiras, con el que el equipo brasileño se iría ganador como visitante. El principal problema es que, a pesar de haber sido revisado por el VAR y por el árbitro, hubo un error en la interpretación del reglamento.

Es penal siempre y cuando choque directamente en la mano de cualquier jugador dentro de su área. En esta oportunidad, primero chocó en el muslo y, por el rebote, en la mano. Así, el VAR le dio ventaja, de nuevo, a un equipo brasileño.

Universidad Católica no pudo con Palmeiras y perdió 1-0 por los octavos de final de la Copa Liberadores.

Cerro Porteño vs. Fluminense

Cerro Porteño vivió uno de los errores más graves hasta ahora cometidos en el VAR en Sudamérica. Y es que el equipo paraguayo anotó el primer gol del partido, pero fue anulado por un supuesto offside del atacante guaraní.

Sin embargo, en las cámaras del VAR se olvidaron de ver que había un jugador brasileño alejado de la jugada, pero que habilitaba completamente el gol. Tras la anulación del gol legítimo al equipo paraguayo, los brasileños ganaron por 2-0 en la ida por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Al día siguiente del partido, la CONMEBOL reconoció el gravísimo error, y Francisco el ‘Chiqui’ Arce se sumó a las quejas contra el arbitraje. “Se invierte tanto, nos invitan a participar de charlas y seminarios, pero nos robaron a mano armada en nuestra propia casa”, señaló el entrenador de Cerro Porteño.

Cerro Porteño pidió la anulación del partido ante Fluminense. (Captura: Cerro Porteño)

Sporting Cristal vs. Arsenal de Sarandí

Sporting Cristal también vivió un momento con el VAR. Sin embargo, los celestes no fueron perjudicados directamente en su partido por Copa Sudamericana. Lo que sí sucedió es que, en el primer gol de Arsenal, el árbitro del VAR se tomó más de un minuto en decidir si el delantero del equipo argentino estaba habilitado o no.

Esta demora en el juego luego no se traduce necesariamente en más tiempo extra después de los 90 minutos, ya que, en el fútbol, los relojes no paran. Así como sucedió con el partido de Boca Juniors, el VAR se demoró en exceso para revisar una jugada relativamente simple.

De esta manera, tres equipos brasileños fueron ayudados por el VAR en sus partidos por Copa Libertadores. Tanto Fluminense como Palmeiras y Atlético Mineiro vieron la cara buena del VAR que, últimamente, está teniendo más errores que aciertos.

Con árbitros suspendidos, penales inventados y goles legítimos anulados, el fútbol sudamericano cierra una jornada de espanto para los árbitros y para los equipos perjudicados. Esto demuestra que, en Sudamerica, el VAR juega en contra del fútbol.

Sporting Cristal derrotó a Arsenal de Sarandí (Fotos: Violeta Ayasta/GEC)

