El esperado amistoso entre Perú y España, programado para el 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, ya cuenta con precios oficiales para las entradas. Este duelo internacional, que servirá como preparación para el Mundial 2026, ha generado gran interés entre los hinchas de ambas selecciones.
El esperado amistoso entre Perú y España, programado para el 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, ya cuenta con precios oficiales para las entradas. Este duelo internacional, que servirá como preparación para el Mundial 2026, ha generado gran interés entre los hinchas de ambas selecciones.
Según la información difundida por los organizadores, los boletos más económicos parten desde los 2,006 pesos mexicanos, marcando el punto de partida para asistir al encuentro. Este costo corresponde a las zonas más populares del estadio, mientras que las ubicaciones preferenciales tienen valores considerablemente más altos.
Precios por zona
Cabecera Norte: $3,776
Cabecera Sur: $3,776
Platea Oriente: $4,720
Platea Plus: $4,720
Platea Poniente: $5,310
Rampa Norte: $2,006
Rampa Oriente: $3,304
Rampa Poniente: $3,304
Rampa Sur: $2,006
Palcos: $10,620
El proceso de venta también ya está definido: la preventa arrancará el 27 de abril, mientras que la venta general comenzará el 1 de mayo a través de plataformas autorizadas. Se espera una alta demanda debido a la magnitud del partido, que reunirá a figuras internacionales en uno de los últimos ensayos de España antes del Mundial.
El encuentro no solo promete espectáculo dentro del campo, sino también un importante impacto económico en la ciudad mexicana, con miles de aficionados viajando para presenciar este choque de alto nivel entre la ‘Blanquirroja’ y la selección europea.