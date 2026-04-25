Por Redacción EC

El esperado amistoso entre Perú y España, programado para el 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, ya cuenta con precios oficiales para las entradas. Este duelo internacional, que servirá como preparación para el Mundial 2026, ha generado gran interés entre los hinchas de ambas selecciones.

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