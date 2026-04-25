El esperado amistoso entre Perú y España, programado para el 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, ya cuenta con precios oficiales para las entradas. Este duelo internacional, que servirá como preparación para el Mundial 2026, ha generado gran interés entre los hinchas de ambas selecciones.

Según la información difundida por los organizadores, los boletos más económicos parten desde los 2,006 pesos mexicanos, marcando el punto de partida para asistir al encuentro. Este costo corresponde a las zonas más populares del estadio, mientras que las ubicaciones preferenciales tienen valores considerablemente más altos.

Precios por zona

Cabecera Norte: $3,776

$3,776 Cabecera Sur: $3,776

$3,776 Platea Oriente: $4,720

$4,720 Platea Plus: $4,720

$4,720 Platea Poniente: $5,310

$5,310 Rampa Norte: $2,006

$2,006 Rampa Oriente: $3,304

$3,304 Rampa Poniente: $3,304

$3,304 Rampa Sur: $2,006

$2,006 Palcos: $10,620

Las entradas para el amistoso entre Perú y España ya tienen precios confirmados, con boletos que van desde cifras elevadas y alta expectativa por la demanda en Puebla.

El proceso de venta también ya está definido: la preventa arrancará el 27 de abril, mientras que la venta general comenzará el 1 de mayo a través de plataformas autorizadas. Se espera una alta demanda debido a la magnitud del partido, que reunirá a figuras internacionales en uno de los últimos ensayos de España antes del Mundial.

El encuentro no solo promete espectáculo dentro del campo, sino también un importante impacto económico en la ciudad mexicana, con miles de aficionados viajando para presenciar este choque de alto nivel entre la ‘Blanquirroja’ y la selección europea.