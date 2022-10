El liderazgo de quien comanda un plantel es muy importante para que este alcance los objetivos propuestos. Lamentablemente, el fútbol peruano ha estado alejado de los éxitos, pero hay técnicos que han sabido darle una identidad a la selección o los equipos que dirigieron en el país.

Freddy Ternero

Mano derecha de Juan Carlos Oblitas en la década del 90, se hizo su lugar en la gloria del fútbol peruano ganando la Copa Sudamericana con Cienciano en el 2003 y un año después logrando la Recopa.

Como futbolista, vistió camisetas como las de Universitario (tres títulos). León de Huánuco (Copa Perú), San Agustín (campeón nacional), Defensor Lima y Cienciano, pero fue en su carrera como entrenador aún más fructífera.

Empezó a dirigir en 1993 en la U, tres años después llegó a la selección con la Sub 23 y en 1997 se hizo cargo de la Copa América (llegamos a semifinales). En el 2005 tuvo un breve paso por la selección mayor también. Porta la bandera de ser el único entrenador en llevar a un club peruano a un título internacional. La Sudamericana 2003 y Recopa 2004 con Cienciano aún se celebran en todo el país.

Juan Carlos Oblitas

El primer técnico que despertó la esperanza a los de la generación post mundiales. Con sus formas -se le señalaba de paternalista- acercó a la selección peruana al Mundial en Francia 98, pero los números no le alcanzaron.

Pero su carrera desde el banco tiene muchos más logros por destacar. Campeón en su su primer año como técnico con la U en 1987, iniciador del tricampeonato de Cristal (94-95) y campeón de la Liga Ecuatoriana con LDU en el 2005.

En los últimos años dio un paso más y pasó a ser director deportivo, primero de Cristal y luego de la selección peruana donde logró la clasificación a Rusia 2018.

Paulo Autuori

No hay jugador que no diga que Paulo Autuori fue uno de los técnicos que lo marcaron. Tras una larga trayectoria ente Brasil y Portugal, el entrenador llegó al Perú en el 2001 para dirigir a Alianza Lima ne el año de su centenario. Diversos problemas no le permitieron acabar el año, pero los íntimos terminaron siendo campeones.

Al año siguiente tomó el mando de Sporting Cristal y sí pudo celebrar el título en cancha pese a que le costó dejar fuera del plantel a históricos como Jorge Soto y Miguel Miranda, además de Jean Ferrari, Jorge Huamán y Manuel Marengo.

Llegó a la selección peruana para las Eliminatorias 2006 y entre sus méritos está el debut de Jefferson Farfán con la Bicolor. Sin embargo, su paso por el equipo de todos también tuvo escenas más allá de los campos. Asumió para las Eliminatorias 2006, pero no terminó el proceso Renunció en el 2005 cuando en el Congreso decidieron interrogarlo por el sueldo que cobraba en la FPF.

DIrigió 31 partidos con un balance bastante pobre. Solo logró 9 victorias ante 10 empates y 12 derrotas. Su puesto lo tomó Freddy Ternero y Franco Navarro.

Sergio Markarián

Quizás todos tengamos como último recuerdo del ‘Mago’ su paso por la selección peruana en las Eliminatorias Brasil 2014, que luchó pero cayó sin poder resolver la presencia de los ‘cuatro fantásticos’ en el once. Su inicio con la Bicolor fue en el 2011 con el tercer puesto de la Copa América.

Pero Markarián es más que esos cuatro años al mando de la selección. Fue quien llevó a Sporting Cristal a la final de la Copa Libertadores 1997, con Roberto Mosquera como asistente. Con los celestes también concretó el tricampeonato con el título del 96.

Antes, fue campeón con Universitario en 1993. Solo dirigió a cremas y celestes en el fútbol peruano entre 1993 y 1997, pero su huella fue tan notoria que en el 2011 regresó para la selección. Se puede decir que sentó algunas bases para que luego Gareca pueda reformular la Bicolor.

Ricardo Gareca

Llegó al Perú siendo el ‘Flaco’ para dirigir a Universitario en el 2008 y dejó un Torneo Apertura en las vitrinas cremas. Regresó siendo ‘El Tigre’ en el 2015 para asumir el reto de la selección peruana.

Y la historia la conocemos. El técnico con más partidos en la selección peruana (96), finalista de la Copa América 2019 (además de un tercer lugar en 2015) y clasificación al Mundial luego de 36 años.

Ricardo Gareca dirigió a la selección peruana durante dos procesos, el mayor tiempo de un entrenador al mano de la Bicolor. No logró el sueño de Qatar 2022 y cuando apuntaba a buscar la revancha para el 2026, problemas contractuales con la FPF finalizaron su camino en la Videna.