Manuel Arias, presidente de la Fepafut, ha descartado rotundamente la intención de realizarse el partido amistoso de emergencia entre Perú vs. Panamá, en el estadio Nacional de Lima.

“El Perú vs. Panamá no va. Pudo ser, pero no se aprobó. Muy apresurado”, aseveró el titular del ente que rige los destinos futbolísticos del balompié canalero.

Manuel Arias, presidente de la @fepafut confirma que el partido Perú - Panamá NO va el 19 de noviembre en Lima.

Los motivos: La logística de avanzada y movilización es imposible.

“Si hubiese sido 10 días antes, hubiera podido ser. Ya hoy es 13, seis días antes del partido. La logística de avanzada y movilización es imposible”, agregó.

Con la opción totalmente descartada, Perú deberá buscar a otro rival para la última fecha FIFA del año. Entretanto, Panamá solo tendrá a un oponente: México, por la Liga de Naciones de la Concacaf.