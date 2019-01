Presidente de la FPF: "Nunca en mi vida tuve un proceso judicial" | ENTREVISTA

Agustín Lozano se autodefine como un hombre de familia. La nueva oficina presidencial de la Federación Peruana de Fútbol -remodelada después de la ausencia de Edwin Oviedo- sorprende con un suelo con pasto sintético y varias fotos del directivo con su esposa y cuatro hijos. Precisamente, esa pasión por sus vínculos de sangre lo invitan a aclarar algunas decisiones en estos dos meses que está por cumplir en el cargo.

-¿Por qué su cuñado, César Herrera, ha viajado recientemente a un Congreso de Conmebol?



Cuando ingresé como vicepresidente en el 2015, César Herrera ya trabajaba en la Federación en el área de Mantenimiento. No sé por quién llegó. No puedo prohibirle que trabaje aquí. Nuestra relación no era buena, y ahora hemos hecho las paces.

-Pero ¿él no trabajaba en Mantenimiento? ¿No era un congreso de Seguridad?

​

Eso deberías preguntarle al general Gamarra, porque él designa a su personal. Ese viaje que me dices es del equipo de seguridad de la FPF a un Congreso de Conmebol. Que Gamarra diga qué virtudes encontró en César, que sí es mi cuñado pero que debería haber aprobado todos los cursos necesarios para tener cargos en la Federación. Yo nunca he puesto a nadie en ningún trabajo en la Federación. Soy respetuoso de las áreas.

Agustín Lozano asumió como Presidente interino de la Federación de Peruana de Fútbol. (Foto: GEC)

-¿Y es verdad que está hospedando siempre a su familia en la Videna?



Soy presidente de la Liga Departamental de Lambayeque y para estar aquí en Videna dejé mi colegio, mis empresas, etc. Nadie tiene idea de lo que gano mensual, y me despojé de todo para trabajar en la Federación. Y mi familia es muy unida, y por mi familia doy mi vida. Lo doy todo, aunque el mundo diga de todo. Triste sería que yo, con todo derecho, me fuera a hospedar a un hotel cinco estrellas y que la Federación esté obligada de pagarme ese hospedaje, a darme comodidades. Pero si mi esposa e hijos vienen a visitarme están acá conmigo y tomo una habitación de la Videna. Es cierto ¿Entonces que la próxima Federación me pague mejor un hotel en uno de los mejores lugares de Lima?

-¿Cuántas entradas recibía como vicepresidente de la FPF durante la Eliminatoria anterior?



Era variable, lo repartía a dirigentes, a ligas. Nunca he estado metido en ese tipo de tráfico de entradas. Cuando publicaron la lista con mi nombre en la federación, yo puse la relación de compradores en mis redes sociales.

-¿La Conmebol no ha enviado un comunicado para anunciar una investigación por la repartición de entradas en las Eliminatorias?



La Comisión de Ética me ha confirmado que existe una investigación de Conmebol. Que se ahonde la investigación y que lleguen todos los castigos. La investigación no es solo a una persona, sino a toda la Federación.

-¿Podría responder a la denuncia que tiene en la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque?



Hay una gran diferencia, en mi vida nunca he tenido un proceso judicial. Ni los tengo, ni los he tenido. Esa es una denuncia de Fiscalía, denuncia he tenido muchas y ninguna ha prosperado. Las denuncias vienen de una sola persona (Nicolás Soriano) que no vale la pena ni mencionarlo. Hay un lío con él desde que tengo 15 años de edad. La denuncia es por ceder el estadio para que un equipo juegue; por apoyar el deporte. Imagínate. ¿Cuál es el delito?

-Acaba de tener una reunión con Ricardo Gareca. ¿El respaldo logístico se mantendrá para la Copa América?

​

Tenemos trabajos urgentes para hacer ahora que se vienen en los amistosos de marzo. Y hay dos partidos previos a la Copa América, la idea es jugarlos los dos en Perú.

Agustín Lozano será el nuevo presidente de la FPF de forma temporal. (Foto: GEC)

-¿Hay problemas de plata en Videna?



La Federación es una institución seria, con proyectos emblemáticos, tenemos un soporte de patrocinios importante. Ningún problema que pueda pasar por la Federación pondrá en riesgo los proyectos de la selección mayor y de menores.

-¿Y ese forado de cinco millones de dólares post Mundial es cierto?



No se puede analizar de manera tan superficial esos temas financieros. Estamos esperando a la Asamblea de Bases del mes de marzo y allí vamos a conocer al detalle cómo está en números la Federación. Pero todas nuestras actividades programadas para el 2019, nosotros la podemos garantizar.

-¿Se inflaron algunos ingresos por derechos de televisión?



No es tan cierto como las cantidades que se magnificaron, pero sí es cierto que la Federación tuvo una ganancia aceptable por los logros obtenidos a través de la selección.

-¿Qué reformas cree que deberían aplicarse en Videna?



Creo que debemos darle mayor competencia al tema de menores, que no se limite a una sola región el trabajo, que en los Torneos Centenarios participen los colegios emblemáticos, las academias deportivas, que podríamos agrandar el sistema de competencias y recorrer la zona profunda del país.

-¿Habrá reunión con Daniel Ahmed después del Sudamericano Sub 20?



En estos días vamos a hablar con él, que nos haga una exposición, que sustente los resultados obtenidos en el Sudamericanos y después evaluar algunas cosas que el Directorio debe evaluar con Daniel. Por ejemplo por qué no llegamos a más, por qué se fue a su país sin avisar, etc.

-¿Fastidió mucho que se vaya a Argentina sin permiso?



No tanto que me moleste, mejor espero la explicación. Después tomaremos una decisión. Tampoco satanicemos a los muchachos, nosotros estamos para el apoyo logístico.

-¿Se evalúa su salida?



Daniel tiene un contrato hasta diciembre y nosotros tenemos la obligación de respetarlo. Yo, te soy bien sincero con esto, no he leído el contrato de Daniel ni el contrato de Ricardo Gareca, a pesar que cumplía el papel de vicepresidente ellos firmaron un contrato con una cláusula de confidencialidad. Ahora que soy presidente tengo derecho a verlos, y estoy en eso.

-¿Tuvo algunas diferencias en el pasado con Gareca? La información que manejo es que se amistaron en el Mundial.



No, con Ricardo me une una amistad siempre desde que llegó. El problema es que yo soy directo para hablar, mis críticas las digo. Sé que a muchos les incomodó, pero Gareca entendió mi mensaje.

-¿Es amigo de Edwin Oviedo?



Con Edwin nos une una amistad desde Chiclayo, con el Juan Aurich, cuando se campeonó en el 2011.

-¿Lo visitaría a la cárcel en Chiclayo?



Sí lo visitaría, pero hasta donde tengo entendido no están autorizadas las visitas. Honestamente es algo que no he pensado aún.

-¿Le molesta que le digan que escaló posiciones por ser incondicional de Manuel Burga?



Soy quizá el único dirigente que ha llegado donde está por la carrera que tengo. Fui presidente de club de Copa de Perú, fui presidente de la Liga Distrital de fútbol de Chongoyape, fui presidente de la liga de Lambayaque, lideré la Asamblea de Bases de la FPF, fui director de la FPF, competí con Manuel Burga y tacharon mi lista. En esta última lista debí ser presidente, pero me tacharon y le cedí la posta a Edwin.

-¿Siempre quiso llegar a la presidencia de la FPF?



Y si algún día quise llegar, creo que justificado. No soy un improvisado. Yo hice mi carrera solo, nadie me ha patrocinado ni me ha protegido. Llegué escalón por escalón.

-¿Hay una buena relación con la Secretaría General de la FPF (Juan Matute)?



Es una relación laboral y profesional. Tranquila. Pero si pasa algo como los audios que se difundieron del personal de comunicaciones, te reitero que no voy a doblegarme para agradecer por sus servicios a quienes no cuenten con mi confianza.

-¿Se sintió dejado de lado en la toma de decisiones en la Federación?

​

Eso le pasó a todo el Directorio y quiero entender que no fue con mala intención del Presidente anterior o el Secretario General. Me incomodó, pero estaban trabajando acorde al Estatuto de la FPF, así que no tenía mucho que decir.

-¿Confirmado el Mundial Sub 17 en el Perú?



Tendremos Mundial. No hay nada que nos pueda detener, la reunión en Zúrich fue muy positiva.

-¿Piensa postular a la presidencia de la Federación a finales de año?



No pasa por mi cabeza postular a la presidencia de la Federación a final de año. No estoy pensando en eso, no está como un objetivo. Yo soy un presidente interino, encargado.