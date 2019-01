“Una pretemporada invisible para la Blanquirroja” | OPINIÓN 

Después de algunos sismos administrativos, la Videna de San Luis ha vuelto a sus funcionamientos de rutina. Ricardo Gareca alista su retorno al Perú, acompañará a la Sub 20 en el Sudamericano de Chile y después hará algunos viajes al extranjero antes de diseñar sus convocatorias previas a la Copa América. Algunos jugadores siguen de vacaciones, pero la pretemporada invisible hace mucho que ha comenzado.

¿Para qué viajó Gareca hasta Rusia a finales del año pasado? Lo escribimos en estas páginas y lo ratificamos ahora. Dos jugadores decisivos en el funcionamiento de la selección para este 2019 son Jefferson Farfán (el ‘9’ en estos tiempos sin Paolo) y Christian Cueva, un mediapunta sin suplente a la vista en este corto plazo. Y ese mensaje que transmitió el ‘Tigre’ fue muy en serio: pidió renovaciones de compromisos, competitividad, buena cabeza y muchos cuidados en el aspecto físico.

Ricardo Gareca llevó a la selección peruana al Mundial Rusia 2018. (Foto: EFE)

La selección peruana de fútbol, después de la clasificación a Rusia 2018, se revalorizó como marca y ahora hay que hacer un segundo esfuerzo para mantenerse vigente con la Blanquirroja. ¿Qué es lo mínimo que se pide en la Videna para ser tomado en cuenta tanto para la Copa América 2019 como para las Eliminatorias 2022?

Continuidad: No es un valor agregado, está en el decálogo de Gareca. Y al iniciar esta temporada, menos de la mitad de los jugadores de selección son titulares siempre. El reloj para revertir esta situación corre muy rápido, el llamado de Gareca para los amistosos de marzo, tal cual ocurrió en el 2018, no debería variar mucho antes del torneo continental en Brasil.

Entrenamiento invisible: Se los has dicho muchas veces Gareca. Y si hubo alguna flexibilidad luego de la luna de miel posmundialista, hoy hay temas que vuelven a ser no negociables. Que un jugador sea grabado en una salida nocturna, o bebiendo licor, así sea en vacaciones, es falta grave. Y en estas últimas fechas navideñas hemos visto más de un video preocupante. Algunos fueron advertidos, no hay margen para lamentos después.

Buenas decisiones: Con el mercado de pases aún abierto, un futbolista con ambición de estar en la Blanquirroja debe considerar dos temas fundamentales por encima de lo simplemente económico: si podrá sumar varios minutos en campo y si la liga es competitiva. Y allí sí toca ser muy fino en el análisis. Cada situación amerita una interpretación particular: Alejandro Hohberg, por ejemplo, apuesta por una titularidad en la ‘U’ en estos meses previos a la Copa América; mientras que un Sub 20 con proyección como Marcos López prefirió una salida rápida a la MLS. Estaba en todo su derecho. Cada jugador, cada empresario, cada institución deportiva es una isla. Sin embargo, el criterio del comando técnico de Gareca no variará. Al ‘Tigre’ le gusta mucho, por ejemplo, Beto da Silva, pero su tránsito incierto por clubes del exterior lo aleja como posible candidato al delantero que tanto nos hace falta.

La maratón por aparecer en el próximo álbum de la selección ha comenzado hace rato a pesar de que aún hay luces navideñas en algunas calles, a pesar de que aún hay abrazos de feliz año por dar. Algunas figuritas de Rusia 2018, lamentablemente no se podrán repetir.