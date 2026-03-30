Por Redacción EC

La volverá a tener acción este martes 31 de marzo cuando enfrente a Honduras en el Estadio Municipal Butarque de Leganés, por la fecha FIFA previa a la Copa del Mundo 2026. El técnico Mano Menezes ha estado a cargo de los entrenamientos de la Bicolor y ya habría decidido con qué equipo disputar su segundo amistoso.

Al arco iría Pedro Gallese, arquero de América de Cali y uno de los capitanes de la selección peruana. El ‘Pulpo’ es uno de los más experimentados del equipo y suma a los compañeros más jóvenes. En la defensa lo acompañarían Oliver Sonne, Miguel Araujo, Alfonso Barco y Marcos López.

En la volante, el DT de la Bicolor apostaría por una mezcla de experiencia con juventud. Erick Noriega se parará como ancla defensiva y de interiores irían Yoshimar Yotún y André Carrillo. Ambos llegan en un buen nivel y teniendo minutos con sus respectivos equipos.

En el ataque, Jairo Vélez se mantendría como una de las cartas ofensivas; mientras que Kenji Cabrera ocuparía la otra banda para aprovechar su velocidad y regate. El tridente ofensivo lo completaría Alex Valera, quien será el ‘9′ de la selección.

Alineación de Perú vs Honduras HOY

  • Pedro Gallese, Oliver Sonne, Miguel Araujo, Alfonso Barco, Marcos López, Erick Noriega, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Jairo Vélez, Kenji Cabrera y Álex Valera.

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