La selección peruana volverá a tener acción este martes 31 de marzo cuando enfrente a Honduras en el Estadio Municipal Butarque de Leganés, por la fecha FIFA previa a la Copa del Mundo 2026. El técnico Mano Menezes ha estado a cargo de los entrenamientos de la Bicolor y ya habría decidido con qué equipo disputar su segundo amistoso.

Al arco iría Pedro Gallese, arquero de América de Cali y uno de los capitanes de la selección peruana. El ‘Pulpo’ es uno de los más experimentados del equipo y suma a los compañeros más jóvenes. En la defensa lo acompañarían Oliver Sonne, Miguel Araujo, Alfonso Barco y Marcos López.

En la volante, el DT de la Bicolor apostaría por una mezcla de experiencia con juventud. Erick Noriega se parará como ancla defensiva y de interiores irían Yoshimar Yotún y André Carrillo. Ambos llegan en un buen nivel y teniendo minutos con sus respectivos equipos.

En el ataque, Jairo Vélez se mantendría como una de las cartas ofensivas; mientras que Kenji Cabrera ocuparía la otra banda para aprovechar su velocidad y regate. El tridente ofensivo lo completaría Alex Valera, quien será el ‘9′ de la selección.

Alineación de Perú vs Honduras HOY

Pedro Gallese, Oliver Sonne, Miguel Araujo, Alfonso Barco, Marcos López, Erick Noriega, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Jairo Vélez, Kenji Cabrera y Álex Valera.