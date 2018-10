“Probar para comprobar” | OPINIÓN

Que el efecto hipnótico del Mundial no nos siga aletargando. Hay que despertar de ese sueño dorado, salir ya de esa zona de confort para convivir mejor con nuestra realidad. Hemos dado un salto de calidad, seguimos siendo una selección competitiva, pero todavía estamos lejos de ser la escuadra top que deseamos. Para llegar a ese estatus se requiere trabajo de largo aliento y coherente como el que está elucubrando Gareca. Por ello, que el empate de anoche no sirva para que los alarmistas amenacen con un presente sombrío e infeliz como tiempos pasados. Sí sirve como lección para saber que el sufrimiento también será parte de este nuevo proceso evolutivo.



Queda claro que no tenemos un plan B, que nuestro universo de jugadores seleccionables puede ampliarse siempre y cuando los nuevos injertos tengan el tiempo para anexarse al círculo virtuoso de un once que juega de memoria, como lo puso en evidencia frente a Chile. Por ahora los nuevos están lejos de interpretar con eficacia la propuesta del técnico argentino. Además, jugar con medio equipo suplente resiente considerablemente el funcionamiento colectivo de la selección. Se nota claramente, ni la sinfonía de toques apostando por la progresión del juego ni la precisión es la misma, sobre todo en ataque cuando de los cuatro de arriba solo Ruidíaz y Flores se mantienen en el once.



Sin embargo, más allá de las críticas justificables por la respuesta táctica del equipo debería entenderse que los amistosos sirven precisamente para darle rodaje a los nuevos y ampliar las opciones de cara al futuro. Hay que ir insertándolos de a pocos y eso solo se logra ofreciéndoles minutos en los partidos oficiales. ¿O cuándo podríamos determinar si Callens tiene pasta para integrarse al proceso?



Sí fue un error armar un once con demasiados cambios, porque eso no ayuda a que los nuevos se adapten más fácil al nuevo libreto que se les pide. Lo que deberá evaluar Gareca en los próximos partidos es si realmente conviene sacar a tantos referentes a la vez –como Yotún o Carrillo– que le dan jerarquía y mantienen intacta la impronta de una selección reconocible por una idea de juego que ejecuta con efectividad.