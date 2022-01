Conforme a los criterios de Saber más

Ayer, en una reunión de las cabezas de la selección peruana de fútbol, se acordó que se harán las últimas gestiones posibles para que el Ministerio de Salud autorice aforo para el partido de la selección peruana ante Ecuador, este 1 de febrero en el estadio Nacional. Desde la Federación Peruana de Fútbol confían que, entre hoy y mañana, se haga oficial el permiso para que ingrese entre 30 a 50 por ciento de hinchas al próximo y decisivo cotejo ante la selección ecuatoriana.

Este lunes deberían publicarse las nuevas medidas sanitarias para contener el rebrote de la pandemia, en esta tercera ola dominada por la variante Ómicron. Allí, en la FPF confían que se haga la excepción con el ingreso a estadios en partidos de la selección y de la Liga 1 . Hasta finales del año pasado, el fútbol profesional podía organizar espectáculos con el 30 por ciento del aforo, pero ante la aparición de esta tercera ola, el Minsa informó que el aforo en espectáculos deportivos se reducía al cero por ciento. “Va a ser muy complicado que haya gente en los estadios porque la velocidad de contagio es muy alto y no queremos arriesgar a la gente. La decisión es que, por ahora, no haya público hasta que baje ese pico que sigue subiendo. No podemos arriesgarnos”, declaró el Ministro de Salud, Hernando Cevallos a Radio Ovación. El presidente de la FPF, Agustín Lozano, ya se habría comunicado con el Ministro y la reunión se dará en las próximas horas.

“En la FPF entendemos claramente que el Minsa viene cumpliendo una ardua tarea para contrarrestar las tercera ola del COVID y creemos que esto se logrará con mucha inteligencia por parte de las autoridades y el respeto de la población. Esperamos que, llegado el momento de la competencia, las disposiciones gubernamentales permitan tener un aforo en el Estadio Nacional”, nos dice Elkin Sotelo, gerente de Comunicaciones de la FPF.

Quienes defienden la opción de que haya aforo de público en el Perú-Ecuador, enfatizan en que los estadios son espacios al aire libre y que la vacunación ha avanzado óptimamente en todo el país. El exmédico de la selección peruana, Julio Grados, propone que se autorice el ingreso al 30 por ciento de espectadores, con el requisito que se presenten las tres dosis de vacunas.

Un argumento que también se utilizará en la reunión entre la FPFA y el MINSA es que los partidos con público disputados el año pasado (encuentros de la selección peruana y la final de la Liga 1), no determinaron un rebrote de la pandemia.

Propongo 30% de aforo en estadios en Torneo y en Eliminatorias. Pero con 3ra dosis.

Los que tienen la 2do dosis sumar un Antígeno negativo de 3 días... — julio_grados (@julio_grados) January 13, 2022

“Nos estamos yendo de un extremo a otro. Por ejemplo, en los espacios amplios y abiertos como las playas, pese a que en Año Nuevo se cerraron todos, luego hubo una superpoblación en lugares como Agua Dulce. A mí me pareció un absurdo eso y ahora son espacios libres. Hay que tener un poco de coherencia. Los estadios son espacios abiertos y creo que se puede aplicar el aforo que se manejó hasta noviembre del año pasado. Eso se podría mantener con un acceso ordenado y evitando que la gente de aglomere. Solo debe regularse la entrada y la salida en esos desplazamientos. Es una exageración pasar al cero por ciento, hay que aplicar el criterio de aforo en espacios abiertos, como se está aplicando en las playas”, comenta el exministro de Salud, Óscar Ugarte. Este especialista también afirmó que el requisito debería ser pedir dos vacunas y no tres, porque esto se podría convertir en “un elemento discriminatorio”.

Para Elkin Sotelo, el Ministerio de Salud debería evaluar cómo ha sido el desempeño del fútbol profesional en estos dos años de pandemia y cómo se manejaron los protocolos sanitarios para evitar contagios: “Es preciso recordar que el fútbol y los protocolos de la FPF han sido más que ejemplares y eficaces en los partidos recientes de la selección. Hemos hecho una inversión muy fuerte para cuidar a los espectadores y la seguridad ha sido de altísimo nivel. Creemos que estos protocolos difícilmente se han realizado en otras actividades en el país. Consideramos que el fútbol al jugarse en un estadio al aire libre y con el distanciamiento respectivo, no representa un riesgo para las personas que libremente toman la decisión de asistir estando vacunadas”, concluye.

Según el ex Ministro Ugarte, la decisión de anular por completo los aforos en los estadios tiene que ver más con desconocimiento antes que con una medida populista o mediática. “La idea de afrontar una tercera ola estaba planteada desde agosto del año pasado y se iba anunciando cada mes. A pesar de eso, creo que esta tercera ola ha tomado desprevenido al gobierno. Me da la impresión que se están improvisando algunas medidas. Por eso vemos criterios distintos en espacios abiertos como las playas y los estadios”, asevera Ugarte.

El caso Colombia

Antes de enfrentar a Ecuador, la selección peruana se medirá el 28 de enero ante Colombia en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Este encuentro se jugará con un aforo al cien por ciento, según anunció el alcalde de esta ciudad, Jaime Pumarejo. Es importante precisar que Barranquilla es la cuarta ciudad con más cantidad de contagios en Colombia, país que también vive un rebrote de la pandemia (con prevalencia de la variante Ómicron), con números muy similares al Perú.

Pablo Romero, periodista deportiva del diario El Tiempo de Colombia, nos precisa cuáles fueron los argumentos del alcalde Pumarejo para esta medida que ha despertado entusiasmo y polémica en tierras cafeteras. “En Barranquilla consideran que al ser un evento al aire libre y con el público con mascarilla, no debería representar un riesgo epidemiológico. Un análisis que se hizo fue en el partido con Paraguay del año pasado, con este aforo, no cambia las tasas de contagios. Ese argumento del alcalde determinó esta vía libre”, explica Romero.

Las otras razones que ha expuesto el alcalde Pumarejo es que si bien ha crecido la tasa de contagios, esto no ha determinado que suban los porcentajes de hospitalización. Los últimos 20 días han sido días de mucho crecimiento en contagios por Ómicron, sin embargo, los ingresos a hospital y UCI no se han disparado. El principal requisito para el ingreso al estadio, el próximo 28 de enero, será la presentación de la cartilla de vacunación (dos dosis) y uso obligatorio de mascarilla. En Barranquilla hay más del 90 por ciento de la población vacunada con la primera dosis y más del 70 por ciento con la segunda dosis.

Quienes asistirían a la reunión con el ministro Cevallos serían Agustín Lozano, presidente de la FPF, y el secretario general, Óscar Chiri. Por ahora no se ha confirmado que Ricardo Gareca, técnico de la selección, o Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la FPF, participen de estas coordinaciones. Mientras se culminaba la elaboración de este informe, ya se habían dado las primeras conversaciones de manera formal. Si hay una reunión, en la que también podría participar el presidente Pedro Castillo, sería entre hoy y mañana. El ingreso de público al partido Perú-Ecuador aún tiene un mínimo porcentaje de viabilidad.

Último reporte de contagios en Barranquilla.

