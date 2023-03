A pocos días del partido entre la selección peruana ante Marruecos, país que sorprendió en el Mundial Qatar 2022, todo haría indicar que Juan Reynoso tendría en mente poner a sus mejores piezas y así, definir el plantel que disputará las primeras fechas de las Eliminatorias 2026.

En tanto, André Carrillo, internacional peruano que actualmente juega en las filas del Al-Hilal saudí, señaló que Juan Reynoso, es un entrenador “supercapacitado” y de “altísimo nivel”.

“Por lo poco que he trabajado con él siento que es un entrenador supercapacitado, que tiene muy buenas ideas y que las está intentando plasmar en el campo. Sabemos que no va a ser fácil porque tenemos poco tiempo para entrenarlas, no es lo mismo entrenar a una selección que entrenar a clubes”, destacó.

“Estamos absorbiendo todo lo que nos enseñan él y su cuerpo técnico para poder llegar bien. Es un entrenador de altísimo nivel y esperemos que los resultados se nos den”, declaró en una rueda de prensa en el Centro Deportivo Wanda de Alcalá de Henares (Madrid).

“Hace mucho conversé con Reynoso y me dijo que me necesitaba más de extremo, porque no es que haya muchos por la derecha en la selección. Mi idea es sumar donde me toque jugar y ayudar a la selección”, afirmó acerca del rol que espera desempeñar en el equipo.

Respecto a la competencia que puede tener en ese puesto con Yoshimar Yotún, manifestó: “He hablado con Yoshi, me ha comentado que estaba jugando por la derecha pero como un extremo que se tira más para adentro para darle espacio al lateral. Se siente muy cómodo en el fútbol peruano, me dice que está disfrutando mucho”.

Perú disputará en los próximos días dos amistosos, ante Alemania y Marruecos: “Son dos equipos de alto nivel mundial contra los que vamos a intentar jugar de igual a igual, como lo venimos trabajando. Lo ideal es medirnos con ellos, tratar de ver nuestros errores y de aplicar nuestras virtudes. Y sumar minutos para llegar bien a las eliminatorias”.

“La realidad es que ellos son mundialistas y nosotros no. Tenemos que respetarlos, pero hacer nuestro fútbol. Hoy en día están por encima de nosotros, es la realidad. Tenemos que trabajarlo de igual a igual. Nosotros también pudimos ser mundialistas, por pequeños detalles no se dieron las cosas. Son amistosos, pero los vamos a jugar como si fueran oficiales para medirnos”, añadió.

Carrillo también analizó su experiencia en el Mundial de Clubes: “Es un torneo supercorto, siento que tienes que cometer muy pocos errores. Es una experiencia increíble, te enfrentas con los mejores de cada continente. He tenido la suerte de jugar en el club más grande de Asia y hay que aprovechar estos momentos que estoy viviendo en la liga árabe con mi club. Muy feliz”.