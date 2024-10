El delantero de Cusco FC, que registra 9 goles en la Liga 1 Te Apuesto 2024, cumplirá su sueño de defender los colores nacionales gracias a una importante carrera de ascenso que empezó en la Copa Perú y Liga 2, demostrando que estos torneos también exportan deportistas seleccionables.

Ramos jugó la Copa Perú con Asociación Peruanos Juniors FC de Huanchaco, Juventud Unida de Trujillo, Sporting Tabaco de Santiago de Cao, Andorra El Molino, Deportivo Ases de Huanchaco y Ciclón Santiaguino de Santiago de Chuco; debutó en primera división con Carlos A. Mannucci y luego tuvo destacadas actuaciones en Deportivo Llacuabamba (Liga 2), Deportivo Municipal (Liga 1) y Los Chankas CYC (Liga 2).

En el 2023, fue elegido el mejor jugador de la Liga 2 tras anotar 19 goles en 20 partidos con camiseta de Los Chankas CYC, siendo un valor fundamental para el ascenso a Liga 1 del cuadro de Andahuaylas.

El presente de Luis Ramos en Cusco FC y La Bicolor es prometedor. Las Clasificatorias al Mundial 2026 se presentan como un gran desafío para que el futbolista siga ratificando que los deportistas que empiezan en Copa Perú y Liga 2, pueden cumplir sus sueños en la selección absoluta.

“Me siento muy feliz de estar en la selección. He trabajado con esfuerzo para llegar aquí. Desde que estuve en Copa Perú y Liga 2 sabía que podía llegar a vestir la camiseta de mi país, el mensaje que les puedo dar a los más chicos es que persigan sus sueños”, señaló el delantero nacional.

“Esta convocatoria se la dedico a mi padre que está en el cielo y a toda mi familia. Él me quería ver en primera división y en la selección y ahora estoy cumpliendo sus deseos. Esto va para todos los que me apoyan y creen en mí. Aportaré a La Bicolor desde donde me toque estar, lucharé por ganarme un lugar”, agregó.