Byron Castillo vive días de incertidumbre luego de que se revelara un supuesto audio en donde confirma que nació en Colombia y no en Ecuador. Tal como lo informó Daily Mail, diario inglés, el jugador que milita en León de México habría trucado información para poder jugar al fútbol en el extranjero.

Precisar que este jueves 15 de septiembre se llevará acabo la audiencia en donde el jugador deberá asistir para declarar y defender su posición. Sin embargo, su abogado señaló que su patrocinado no tiene la obligación de hacerse presente pese a la presión de los demandantes (Federación Chilena).

“No tiene la obligación legal de comparecer, no es parte. En un juicio, si mis testigos deciden no ir, no los puedo obligar. No es como Estados Unidos”, detalló su abogado, Andrés Holguín.

Qué pasa si se confirma que el audio filtrado es de Byron Castillo

En caso de que el supuesto audio filtrado de Byron Castillo sea verdadero, hay ciertas acciones que podría tomar la FIFA. Conoce qué haría el máximo ente deportivo para estos casos.

Según detalló el periodista Cesar Luis Merlo, la Federación Chilena deberá probar este jueves de que el audio filtrado sea de Byron Castillo. De ser comprobado, el jugador se perderá el Mundial Qatar 2022 sin que afecte la desclasificación de la selección de Ecuador.

Por otra parte, lo único que podría conseguir Chile sería la sanción al deportista que defendió los colores de Ecuador en la última eliminatoria.

Qué dice el supuesto audio filtrado de Byron Castillo

“Llegué y no sabía cómo arreglar esas cosas. Me dijeron: te vamos a ayudar. Yo quería ayudar a mi familia. Marcos Zambrano habló conmigo y dijo que me iba a ayudar. Nací en 1995, pero en la cédula (de Ecuador) dice 1998. Mi verdadero nombre es Byron Javier Castillo Segura (según documentos de Ecuador su nombre es Byron David)”, señala el audio.

“Mi padre se llama Harrison Javier y mi madre Olga Segura. Ellos saben todo, porque en un principio yo jugaba allá. Cruzamos la frontera, teníamos unas pruebas en San Lorenzo”, agregó.