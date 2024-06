La selección peruana de Jorge Fossati, viene preparándose para los amistosos previo a la Copa América. Sin embargo, hoy, luego del entrenamiento de la ‘Bicolor’, el director técnico uruguayo anunció la desconvocatoria de Alex Valera, debido a problemas personales.

“Con el respeto que se merece el aficionado que está detrás de ustedes, quiero comunicarles que ha quedado desafectado de este grupo, por este periodo, Alex Valera. No quiero malos entendidos. Acá no hay tema de indisciplina, no hay nada raro. Simplemente, el futbolista, como todos nosotros, tiene una persona atrás. Y la persona de Alex Valera hoy no está en las mejores condiciones para rendir al máximo como él mismo quiere y, por esa razón, hemos hablado con él, y hemos tomado esta decisión”, expresó Fossati.

“Nosotros tenemos que ver lo mejor para el grupo, y él no se siente en mejores condiciones de dar su mejor versión para el grupo. Insisto, son temas personales que yo conozco, porque hemos estado hablando bastante. Aparte, es un jugador que no conozco de ahora. Y tampoco los problemas son de ahora”, finalizó.