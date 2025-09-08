Las Eliminatorias Sudamericanas llegan a su fin este martes 9 de septiembre con los cinco partidos en simultáneo. Ya se conocen a los seis clasificados de manera directa, por lo que la atención estará puesta en Venezuela y Bolivia, que definen al que sacará boletos para disputar el repechaje al Mundial 2026.

Bolivia recibirá en El Alto a Brasil desde las 6:30 p.m. en un partido que definirá la suerte de los altiplánicos en las clasificatorias. El ‘Scratch’ ya está la cita mundialista, mientras que la ‘Verde’ ocupa el octavo lugar de la tabla de posiciones con 17 puntos.

Bolivia vs. Brasil por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas. (Foto: Getty Images)

¿Qué resultados necesita Bolivia para ir al repechaje?

Bolivia no depende de sí mismo y parte con desventaja respecto a Venezuela, que tiene 18 puntos. Sin embargo, hay esperanza por alcanzar el repechaje para seguir con el sueño mundialista.

Si Bolivia vence a Brasil en El Alto, sumará 20 puntos y deberá esperar que Venezuela no le gane a Colombia en Maturín. La ‘Verde’ necesita una derrota o empate de la ‘Vinotinto’ para arrebatarles el séptimo lugar y sacar medio boleto al Mundial.

Si Bolivia empata con Brasil de local, alcanzará los 18 puntos e igualará a Venezuela en puntaje; pero por diferencia de goles quedaría fuera. Los altiplánicos tienen -19, mientras que los llaneros registran -7. Deben golear a Brasil por más de seis goles y esperar que Colombia haga lo mismo con la ‘Vinotinto’. Utópico.

Si Bolivia pierde con Brasil en la altura, quedará sin opciones de lograr el repechaje. Al equipo de Óscar Villegas solo le sirve ganar y esperar. No hay otro camino real para lograr su clasificación al repechaje.

