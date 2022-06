El caso de éxito de Gianluca Lapadula terminó por convencer a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) de que el universo de jugadores convocables a la selección era mucho más amplio del que se presumía si se buscaba más allá de la costa, sierra y selva. Bajo ese escenario, los elementos con doble o múltiple nacionalidad comenzaron a ser vistos con especial atención desde Videna.

Es así que el nombre de Alexander Robertson apareció en el horizonte hace un tiempo atrás, pero recientemente tomó mayor fuerza porque habría elegido jugar por la ‘Bicolor’ dejando de lado a países como Inglaterra, Escocia y Australia. Sin embargo, muchos se preguntan quién es este futbolista que despierta la curiosidad (e ilusión) entre los hinchas nacionales.

Alexander Robertson nació en Escocia, pero se crio en Sydney. Es de madre peruana y de padre australiano, Mark Robertson, que tiene pasado en los ‘Socceroos’. Posteriormente la familia se mudó a Inglaterra, donde residen hasta la actualidad.

Con solo 19 años de edad, es una joven promesa del Manchester City e incluso ha entrenado en varias ocasiones con el primer equipo que dirige el multicampeón Pep Guardiola.

Alexander Robertson entrenando con Raheem Sterling. / Instagram Alexander Robertson

“Tiene varias nacionalidades, pero quiere jugar por Perú. Puede jugar de volante mixto o volante central, tiene buen trato de la pelota, como deben ser todos los jugadores que pide el Manchester. Él jugó con la Sub 17 de Inglaterra”, dijo el último miércoles Pablo Bossi, jefe del departamento de Captación de la FPF.

Ahora, Bossi ha solicitado a Alexander Robertson que pueda iniciar sus trámites para obtener el DNI y así ser elegible para la selección peruana. “El problema está en el papeleo, porque su madre se fue de muy chiquita (del Perú) y entonces no tiene su DNI y tampoco tiene la partida de nacimiento. Ella está gestionando encontrar los papeles para empezar los trámites. Estamos trabajando junto con ella para poder hacer la documentación y que pueda ser convocado”, añadió en una entrevista concedida a Exitosa Deportes.

El talentoso jugador milita en Manchester City desde el 2017, aunque pasó la última temporada cedido en el Ross County de la Premiership escocesa. Asimismo, jugó junto a Jude Bellingham (estrella del Borussia Dortmund) en las inferiores de Inglaterra, pasando por la Sub 16, Sub 17 y Sub 18.

CARACTERÍSTICAS DE JUEGO

Alex Robertson se desempeña como volante mixto o de primera línea. Tiene mucha capacidad de marca y asociación, así como un importante despliegue en el campo. Asimismo, posee un buen toque de balón, llegada al área rival, disparo de larga distancia y, sobre todo, gol. No teme pararse delante del portero y definir con izquierda o derecha.

DESTACADO A NIVEL MUNDIAL

Alexander Robertson fue incluido en el 2020 en la lista de ‘The Guardian’ de los 60 mejores futbolistas jóvenes del mundo.