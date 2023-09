Las Eliminatorias Sudamericanas vuelven a paralizar al mundo y hay especial expectativa por el partido de Bolivia vs Argentina , pero no en todos los países se podrá ver por televisión y streaming. A continuación, conoce quién pasa el encuentro y por qué lo no dan en Perú.



La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) negoció los derechos de televisión de los partidos de ‘La Verde’ como local y poco a poco se fueron sumando canales.

La segunda jornada de las Eliminatorias 2026 ofrece varias opciones para seguir el partido en Bolivia y Argentina. En Bolivia, los aficionados pueden sintonizarlo a través de Tigo Sports, Entel, Axs, Comteco, Cotas, XDigital, InterSatelital, Cosett, Cotap, Cotes, Coteor y Cablevisión Bolivia. Además, la Federación Boliviana de Fútbol transmitirá el juego en streaming en las plataformas Futbol.Bo y FBF Play. En Argentina, los seguidores del fútbol podrán disfrutar del partido a través de TyC Sports y TV Pública, tanto en cable como en señal abierta. Además, estos canales están disponibles en línea a través de Play, DGO, Flow y Telecentro Play.

¿Quién pasa Bolivia vs Argentina en Perú?

El partido por la fecha 2 de las Eliminatorias no será transmitido por televisión en Perú. Movistar Deportes, América TV (Canal 4), ATV ni Latina pasarán el compromiso.

¿Por qué no dan Argentina vs Bolivia en Perú?

Por el momento ningún canal de televisión abierta ni de cable ha negociado con la FBF para transmitir los partidos de local de la selección boliviana de fútbol.

Canales Bolivia vs Argentina

Si estás en Bolivia: FBF TV, Tigo Sports

Si estás en Argentina: TyC Sports, TV Pública.

Si estás en Chile: Mega.

Si estás en Ecuador: El Canal del Fútbol.

Si estás en Colombia: Caracol, RCN.

Si estás en México: Sky Sports.

Si estás en Estados Unidos: TyC Sports, Telemundo, Universo

Si estás en Venezuela: Venevisión, Simple TV.

Si estás en Uruguay: AUFTV.