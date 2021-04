Conforme a los criterios de Saber más

En la vida de Raúl Ruidíaz suena de todo. Mientras en su coche y hogar la música es variada, dentro del campo solo un sonido llena sus oídos, el grito de gol. La MLS empezó el pasado viernes y el atacante peruano volvió a ser noticia, noticia goleadora, claro.

Raúl Ruidíaz tras su doblete con Sounders: "Me llena de confianza para el inicio de la temporada"

El Seattle Sounders arrancó la temporada con una goleada de 4-0 sobre el Minnesota y Ruidíaz marcó un doblete para empezar su marcha. Aunque falló un penal, el delantero peruano sigue demostrando su valía dentro del área, pese a que como él mismo reconoció “no hizo un buen juego”, debido a que llegó apenas con un amistoso a cuestas.

Esto no hace más que ratificar que Ruidíaz es el atacante más letal que tiene el Perú en estos momentos. Con Paolo Guerrero regresando de una larga lesión en el Internacional de Brasil, con un irregular Aldair Rodríguez en Colombia y mientras Alex Valera aún no explota en Universitario, el delantero de Seattle eleva su nombre por todo lo alto.

“Siempre es bueno para todo delantero empezar con dos goles. Eso da confianza. Creo que es la primera vez que empiezo así”, comentó tras la victoria, y aseguró que el penal errado antes de su segundo tanto no lo amilanó. “Me sentí tranquilo. No bajé la cabeza, no bajé los brazos. Eso es lo que me identifica”, recalcó.

¡DEBUT SOÑADO! Raúl Ruidíaz y sus declaraciones después del doblete anotado en la victoria de @SoundersFC por 4 a 0 ante Minnesota United.



Si consideramos las tres últimas temporadas que han disputado los nombres más importantes que pueden jugar en la selección, es Ruidíaz quien mejore números tiene. Tomamos en cuenta la cuenta del 2018 del atacante porque en la actual apenas ha jugado 1 partido oficial.

Desde ese año, en el que llegó al Seattle Sounders de la MLS, Ruidíaz ha jugado 64 partidos del torneo local y ha anotado 44 goles . El año pasado, en la temporada regular, con 12 tantos quedó a dos del goleador Diego Rossi, y para este ya empezó con el pie derecho para luchar por ese registro.

Temporada Estadísticas Balance 2018 PJ 12

G 10

MIN 1308 2019 PJ 26

G 15

MIN 2182 2020 PJ 21

G 14

MIN 1787 2021 PJ 1

G 2

MIN 90 TOTAL PJ 64

G 44

MIN 5367 un gol cada 1.45 partidos

un gol cada 121.9 minutos * Consideramos 2018 porque la

2021 recién empezó

Ya fue máximo goleador en el Perú, en el 2013. Repitió dos veces en México, en el Apertura 2016 y el Clausura 2017. Su nombre está hecho para pelear arriba cuando de clubes se trata. Solo le falta trasladar eso a la selección.

Ormeño, el goleador azteca

Quien también anda fino de cara al gol es Santiago Ormeño, aunque aún no tiene claridad para explicar si desea jugar por México o por Perú. “Sería el más feliz del mundo [de ir con México a los Juegos Olímpicos]. Ojalá se dé algo en selección, porque es el sueño de cualquier futbolista”, confesó hace dos días a ESPN. “Soy mexicano, pero también soy peruano. Mis raíces son de ahí. Si me llega la oportunidad, no tendría por qué negarme”, dijo a su vez sobre defender a la Blanquirroja.

Santiago Ormeño no perdona: Marcó su noveno gol en Puebla vs San Luis por Liga MX. (ESPN)

Pero más allá de la discusión, el nombre de Ormeño se ha generado espacios en base a goles. Apareció en el Puebla en el 2019 y explotó el año pasado. En total, en la Liga MX ha disputado 34 partidos y ha marcado 16 tantos, sumado el que anotó ayer en la goleada del Puebla a San Luis por 4-1.

Temporada Estadísticas Balance 2019 PJ 2

G 0

MIN 24 2020 PJ 17

G 7

MIN 1097 2021 PJ 15

G 9

MIN 1122 PJ 34

G 16 goles

MIN 2243 un gol cada 2.1 partidos

un gol cada 140.2 minutos

En la actual temporada lleva anotados 9 tantos en 15 partidos, catorce de ellos que empezó de titular. Está siendo el encargado de ejecutar los penales de su equipo y le está dando resultados ya que son terceros, con lo que clasifica directamente a los cuartos de final del torneo.

Santiago Ormeño con Puebla:



➤ A2020: 7 goles en 16 partidos.

➤ C2021: 9 goles en 15 partidos.



Son 16 goles en 31 partidos del curso 2020/21.



El máximo goleador mexicano en la presente temporada.



📷 @ClubPueblaMX



ORMEÑISMO COMO ESTILO DE VIDA. pic.twitter.com/1xTSB3N99t — Invictos (@InvictosSomos) April 18, 2021

Goleador de raza

Para Paolo Guerrero, la noche del miércoles fue un reencuentro con el gol. Luego de 241 días volvió a marcar en el 6-1 del Internacional sobre el Aimore por el Torneo Gaúcho. El peruano reapareció el pasado 15 de marzo luego de casi siete meses sin actividad por la rotura de ligamentos.

El Inter prefirió recuperarlo de la mejor manera antes que exponerlo a cuesta de perder el título del Brasileirao 2020. EL peruano ya tenía el alta médica en febrero, pero no fue utilizado en las últimas fechas y el cuadro colorado perdió el campeonato en los dos últimos partidos: ante Flamengo (cayó 1-0) y Corinthians (empató 0-0).

Temporada Estadísticas Balance local Con torneos internacionales 2019 PJ 35

G 16

MIN 2969 2020 PJ 9

G 7

MIN 727 2021 PJ 5

G 1

MIN 177 TOTAL PJ 49

G 24

MIN 3873 un gol cada 2.04 partidos

un gol cada 161.3 minutos PJ 61

G 31

MIN 4908

un gol cada 1.96 partidos

un gol cada 158.3 minutos

Pero pese a su inactividad, Guerrero tiene grandes números. Desde el 2019, ha jugado un total de 49 partidos en el fútbol brasileño y ha marcado 24 tantos . Pero si extendemos su presencia en la Copa Libertadores, llega a 31 goles en 61 partidos. En promedio, marca un gol cada dos partidos.

Paolo Guerrero anotó en la goleada del Inter de Porto Alegre

A tener en cuenta

Así, André Carrillo también se ha destapado en una faceta goleadora en la selección peruana, pero su perfil no es el de un goleador. El extremo en Al Hilal llega a 14 goles en 78 partidos en Arabia, pero si agregamos participaciones internacionales alcanza 17 tantos en 92 encuentros.

El otro nombre a destacar es el de Jefferson Farfán, pero el atacante nacional recién se ha reencontrado con el fútbol. Si bien ya lleva un gol en dos partidos con Alianza Lima y en Lokomotiv, cuando reapareció en el 2020 también marcó un tanto en tres encuentros, la ‘Foquita’ no suma más de 10 partidos en año y medio, por lo que su data no sería una buena muestra, aunque todos conocemos de su capacidad en el área rival.

“Give me some chocolate, baby”: la hilarante narración en inglés del gol de Jefferson Farfán

